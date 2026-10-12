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България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран
АР/БТА

Поводът е инцидент в британската военновъздушна база „Феърфорд“

САЩ и още 28 държави и организации, сред които Великобритания, Франция, Германия, Австралия, Канада и България, отправиха предупреждение към Иран да се въздържа от враждебни действия. Поводът е инцидент в британската военновъздушна база „Феърфорд“, за който Лондон смята, че с много голяма вероятност е бил организиран от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

„Всеки опит на Иран да заплашва, заглушава, сплашва, тормози, наранява или принуждава хора на наша територия чрез посредници или по какъвто и да е друг начин е неприемлив“, се казва в съвместно изявление, публикувано от Държавния департамент на САЩ.

Междувременно Техеран отрече да има отношение към случилото се във военновъздушната база на британските кралски военновъздушни сили (RAF) във „Феърфорд“, която се използва от американските военни в конфликта с Иран.

Иранската държавна информационна агенция ИРНА съобщи, че посланикът на страната в Лондон Али Мусави категорично е отхвърлил обвиненията за участие на Техеран в инцидента.

Мусави е призовал британското правителство да представи доказателства в подкрепа на твърденията си, ако разполага с такива, предаде ИРНА.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че иранската Ислямска революционна гвардия почти сигурно е координирала действията, предизвикали сериозна паника във военновъздушна база във Великобритания, използвана от американските военни във войната срещу Иран, пише The Times of Israel.

„Мога да потвърдя нашата оценка, че е много вероятно това да е било координирано в Иран, почти сигурно ръководено от Ислямската революционна гвардия на Иран“, заяви Бърнам пред британските депутати.

Премиерът подчерта, че Лондон няма да допусне подобни заплахи на британска територия и обяви, че ще бъдат представени нови санкционни мерки.

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