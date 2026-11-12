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Ива Петрова: Държавата подготвя компенсации за домакинствата на природен газ от ноември до март

Ива Петрова: Държавата подготвя компенсации за домакинствата на природен газ от ноември до март
БТА

Енергийният министър потвърди, че цените на тока и парното ще останат непроменени през настоящия регулаторен период

Правителството подготвя нова компенсационна програма за домакинствата, които използват природен газ за отопление. Мерките ще обхванат периода от ноември до март, когато потреблението и сметките са най-високи. Това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова.

По думите ѝ подробностите за новата програма ще бъдат представени в рамките на следващата седмица.

"Това, което е нов елемент, което ще анонсираме в рамките на седмица, е компенсаторна програма за битовите потребители, които директно използват природен газ", заяви тя.

Петрова потвърди, че цените на електроенергията и парното за домакинствата са гарантирани в рамките на действащия регулаторен период.

Според нея необходимите средства за компенсации през Фонд "Сигурност на електроенергийната система" са осигурени, а съответните количества и цени на електроенергията са предварително договорени чрез специалния сегмент на енергийната борса.

Предвижда се и по-голяма подкрепа за енергоемките предприятия. Договорено е интензитетът на подпомагането им да бъде увеличен от 50 на 70%, като промяната изисква съгласуване с Европейската комисия.

За останалите небитови потребители се подготвя разширяване на подкрепата в комбинация с финансови инструменти на Българската банка за развитие.

Компенсациите ще бъдат обвързани с месеците, през които цената на електроенергията за базов товар надхвърля 180 евро за мегаватчас.

Министърът коментира и цените на природния газ за индустрията, като посочи, че "Булгаргаз" е предприел стратегия за осигуряване на конкурентни цени въпреки енергийната криза.

По думите ѝ в момента цените за българската индустрия са с между 30 и 40% по-ниски спрямо котировките на европейския газов хъб TTF.

Припомняме, че по-рано вицепремиерът Александър Пулев обяви пакет от мерки за 2 млрд. евро в подкрепа на домакинствата, бизнеса и енергоемката индустрия.

Предстои да станат ясни условията за отпускане на компенсациите за домакинствата на природен газ, както и конкретният размер на финансовата помощ.

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