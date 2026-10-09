Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Нави Пилай спечели Нобеловата награда за мир за 2026 г.

Нави Пилай е носителят на Нобеловата награда за мир за 2026 г., обяви Норвежкият Нобелов комитет в Осло.

85-годишната южноафриканска юристка и бивша върховна комисарка на ООН по правата на човека получава отличието "за усилията си за насърчаване на мира и международното право", съобщиха от комитета.

Пилай има дългогодишна кариера в областта на международното право и защитата на човешките права. Тя е била съдия във Върховния съд на Южна Африка, Международния наказателен трибунал за Руанда и Международния наказателен съд, както и върховен комисар на ООН по правата на човека.

САЩ наложиха санкции на Международния наказателен съд

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи мащабни санкции срещу Международния наказателен съд (МНС), обвинявайки институцията в политизация и в опити за неправомерно преследване на американски и израелски граждани по подозрения във военни престъпления. Мерките са част от кампанията на Вашингтон срещу съда, съобщи Асошиейтед прес.

Санкциите бяха обявени от държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Това стана в деня, когато южноафриканската юристка Нави Пилай беше отличена с Нобеловата награда за мир. Тя е ръководила разследвания, свързани с потенциални обвинения от страна на МНС срещу американски военнослужещи в Ирак и Афганистан. Решението за налагане на санкциите обаче е било взето много преди обявяването на тазгодишния носител на наградата.

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган откри днес новия железопътен участък Черкезкьой - Капъкуле от високоскоростната линия между Истанбул и българската граница. След официалната церемония той лично подкара влакова композиция от Бабаески към Одрин, с което беше даден старт на експлоатацията на участъка.

Новата инфраструктура е предназначена за пътнически и товарни превози и според Ердоган ще съкрати времето за пътуване между Истанбул и Капъкуле от 4,5 на 1,5 часа. Очаква се капацитетът на железопътната връзка да се увеличи значително.

Черна гора задържа Михаил Звинчук и още четирима при акция срещу мрежата "Рибар"

Черногорската полиция и Агенцията за национална сигурност проведоха операция в град Рисан, при която са задържани петима души, заподозрени във връзки с руската информационна мрежа "Рибар" (Rybar), съобщиха местни медии, позовавайки се на източници от сектора за сигурност.

Сред задържаните са Михаил Звинчук и Валерия Звинчук, както и още трима техни сътрудници. Според черногорската обществена телевизия RTCG операцията е насочена срещу предполагаема хибридна дейност на мрежата.

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че след разговор с руския президент Владимир Путин Москва се е съгласила да достави дизелово гориво за американския и световния пазар. Той съобщи това в публикация в социалната мрежа Truth Social, определяйки разговора като изключително успешен.

"Току-що приключих изключително успешна дискусия с президента на Русия Владимир Путин, в която беше постигнато съгласие Русия незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през месец ноември и 1 000 000 тона веднага след това".