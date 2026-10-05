"Водене на война срещу Бога": Нови екзекуции в Иран

В Иран бяха изпълнени смъртните присъди на двама мъже, арестувани във връзка с антиправителствените протести през януари в град Исфахан и обвинени за смъртта на четирима полицаи. Информацията за екзекуцията беше оповестена в понеделник сутринта от новинарската агенция Мизан, цитирана по Ройтерс.

Според съобщението на Мизан, осъдените Алиреза Сепахи и Алиреза Раиси са признати за виновни по редица тежки обвинения. Те включват „членство във въоръжена бунтовническа групировка, водене на война срещу Бога чрез носене на оръжие (мохаребех), всяване на страх и несигурност, разпространяване на поквара по земята (ефсад-фил-арз) и подстрекаване към война и убийства“. Присъдите им са били изцяло потвърдени от Върховния съд на Иран непосредствено преди обесването им в затвора „Дастгерд“ в Исфахан.

Тези екзекуции са част от по-широка и засилваща се кампания на Техеран за смазване на вътрешното недоволство. Правозащитни организации като Iran Human Rights и правозащитници от ООН алармират за безпрецедентен скок в използването на смъртното наказание в страната, като през 2026 г. вече са документирани стотици екзекуции.

Случаят на Сепахи и Раиси, които са част от т.нар. дело за „площад Алихани“, увеличи броя на екзекутираните само по този съдебен процес на седем души.

Международните наблюдатели, включително специалният докладчик на ООН за човешките права в Иран Май Сато, изразиха дълбока загриженост относно несправедливите масови процеси, пълната липса на право на защита и извличането на самопризнания чрез изтезания, излъчвани по държавната телевизия преди съда.

Властите ускоряват разглеждането на тези дела под предлог на военно положение и регионални конфликти, използвайки трибуналите като инструмент за сплашване на гражданското общество.