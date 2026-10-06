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Чехия се оттегля от „Евровизия 2027“ заради финансови ограничения

Чехия се оттегля от „Евровизия 2027“ заради финансови ограничения

Обществената Чешка телевизия обяви, че се оттегля от конкурса заради необходимостта от съкращаване на разходите на фона на планираните промени във финансирането на обществените медии в страната

Чехия няма да участва в „Евровизия 2027“, която ще се проведе в Бургас. Обществената Чешка телевизия обяви, че се оттегля от конкурса заради необходимостта от съкращаване на разходите на фона на планираните промени във финансирането на обществените медии в страната.

„Няма да видим чешкото знаме на сцената догодина“, съобщиха от телевизията в публикация в X, като изразиха надежда страната да се завърне в музикалната надпревара в бъдеще.

От медията благодариха на чешките изпълнители и феновете за подкрепата през годините, като признаха, че конкурсът има голямо значение за аудиторията.

Решението идва на фона на планирана промяна в начина, по който се финансират обществените медии в Чехия. Правителството на Андрей Бабиш предлага таксите за обществените радио и телевизия, които се плащат от зрителите и слушателите, да бъдат заменени с директно финансиране от държавния бюджет.

Промяната ще принуди Чешката телевизия и обществения радиоператор „Чешко радио“ да ограничат разходите си.

Планът предизвика и критики заради опасения, че новият модел може да засегне независимостта на обществените медии. Сред критиците е международната организация „Репортери без граници“. През юни служители на Чешката телевизия и „Чешко радио“ организираха символична стачка срещу предлаганите промени.

Оттеглянето на Чехия е поредният проблем пред Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който организира „Евровизия“.

Очаква се Ирландия и Испания също да не участват в изданието през 2027 г. заради присъствието на Израел в конкурса. Ирландският обществен оператор RTÉ мотивира позицията си с продължаващата загуба на човешки животи и хуманитарната криза в Газа.

Пет държави – Нидерландия, Исландия, Ирландия, Словения и Испания – бойкотираха тазгодишното издание на конкурса заради участието на Израел.

„Евровизия 2027“ е насрочена за 15 май в Бургас. България ще бъде домакин на конкурса за първи път, след като DARA спечели изданието във Виена с песента „Bangaranga“.

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