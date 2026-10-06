Чехия се оттегля от „Евровизия 2027“ заради финансови ограничения

Чехия няма да участва в „Евровизия 2027“, която ще се проведе в Бургас. Обществената Чешка телевизия обяви, че се оттегля от конкурса заради необходимостта от съкращаване на разходите на фона на планираните промени във финансирането на обществените медии в страната.

„Няма да видим чешкото знаме на сцената догодина“, съобщиха от телевизията в публикация в X, като изразиха надежда страната да се завърне в музикалната надпревара в бъдеще.

От медията благодариха на чешките изпълнители и феновете за подкрепата през годините, като признаха, че конкурсът има голямо значение за аудиторията.

Решението идва на фона на планирана промяна в начина, по който се финансират обществените медии в Чехия. Правителството на Андрей Бабиш предлага таксите за обществените радио и телевизия, които се плащат от зрителите и слушателите, да бъдат заменени с директно финансиране от държавния бюджет.

Промяната ще принуди Чешката телевизия и обществения радиоператор „Чешко радио“ да ограничат разходите си.

Планът предизвика и критики заради опасения, че новият модел може да засегне независимостта на обществените медии. Сред критиците е международната организация „Репортери без граници“. През юни служители на Чешката телевизия и „Чешко радио“ организираха символична стачка срещу предлаганите промени.

Оттеглянето на Чехия е поредният проблем пред Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който организира „Евровизия“.

Очаква се Ирландия и Испания също да не участват в изданието през 2027 г. заради присъствието на Израел в конкурса. Ирландският обществен оператор RTÉ мотивира позицията си с продължаващата загуба на човешки животи и хуманитарната криза в Газа.

Пет държави – Нидерландия, Исландия, Ирландия, Словения и Испания – бойкотираха тазгодишното издание на конкурса заради участието на Израел.

„Евровизия 2027“ е насрочена за 15 май в Бургас. България ще бъде домакин на конкурса за първи път, след като DARA спечели изданието във Виена с песента „Bangaranga“.