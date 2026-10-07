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Общество

93 културни проекта в София ще получат близо 1 млн. евро през 2027 г.

93 културни проекта в София ще получат близо 1 млн. евро през 2027 г.
БТА

Столичната програма "Култура" отчете рекордните 467 кандидатури, а одобрените проекти вече са утвърдени от Столичния общински съвет

Общо 93 културни проекта ще бъдат реализирани в София през 2027 г. по Столична програма "Култура", като за тях ще бъдат инвестирани близо 1 млн. евро.

Сесията на програмата е отчела рекорден интерес с 467 подадени проектни предложения. Списъкът с одобрените инициативи вече е утвърден с решение на Столичния общински съвет.

"Тези 93 проекта са 93 нови възможности за София - за повече културни събития, нови идеи, партньорства и срещи с изкуството", заяви заместник-кметът по направление "Култура и туризъм" Ирина Дакова.

По думите ѝ рекордният брой кандидатури показва колко активен и разнообразен е културният сектор в столицата и подчертава необходимостта от устойчиви механизми за подкрепа на творци, организации и културни оператори.

По-ранното провеждане на сесията през тази година е част от усилията на Столичната община да осигури повече предвидимост за културния сектор.

Одобрените кандидати трябва до 17:00 часа на 31 октомври 2026 г. да подадат в електронната платформа на програмата актуализирани формуляри и необходимите допълнителни документи.

Столична програма "Култура" е сред основните инструменти на общината за подкрепа на независимия културен сектор и за реализация на различни културни инициативи в София.

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