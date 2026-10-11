Годишната среща на местните власти започва в Албена

Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България, започва днес в курортен комплекс Албена.

Форумът ще продължи до 13 октомври и ще събере представители на общините, централната власт, бизнеса, академичната общност и международни партньори.

Сред основните теми тази година са дигиталната трансформация и киберсигурността, благосъстоянието на децата и семействата, новият модел на такса битови отпадъци, качеството и финансирането на общинските инвестиции, участието на общините в управлението на образованието и подготовката за климатични рискове и бедствия.

Събитието през 2026 г. ще отбележи и две годишнини - 30 години от създаването на НСОРБ и 20 години от учредяването на НСОРБ - Актив.

В рамките на срещата ще бъде открито и традиционното "Общинско Експо".

На 12 октомври, когато се отбелязва Денят на българската община и местното самоуправление, ще се проведе пленарната сесия "Хоризонти 2030: общините за европейския път на България".

Сред темите в нея ще бъдат финансовата децентрализация, Бюджет 2027 и устойчивото финансиране на местните инвестиции.

Финалният ден на срещата ще бъде посветен на превенцията на бедствия, климатичната адаптация и възстановяването. Международният форум на 13 октомври ще представи европейски и световни решения, както и практически уроци от общини, които вече са се сблъскали с реални бедствия и климатични рискове.