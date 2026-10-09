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Синът на кмета на Доспат е оправдан, жител на града е глобен с 200 евро

Синът на кмета на Доспат е оправдан, жител на града е глобен с 200 евро
БТА

Решенията на Районния съд в Смолян са по делата за дребно хулиганство след скандала на заседание на Общинския съвет на 30 септември

Районният съд в Смолян оправда Валери Радев, син на кмета на Доспат Елин Радев, по делото за дребно хулиганство, а Цанко Карталов беше глобен с 200 евро. Решенията са по производства, образувани след скандала на заседанието на Общинския съвет в Доспат на 30 септември.

Двамата мъже бяха задържани от полицията след инцидента, а срещу тях бяха съставени актове по Указа за борба с дребното хулиганство.

Конфликтът възникна по време на обсъждане на докладна записка, свързана с устройственото планиране и изграждането на инфраструктура до имот. Тогава Карталов хвърли домат върху бюрото на кмета Елин Радев, след което се стигна до физически сблъсък. Участниците представиха противоречиви версии за случилото се.

Първоначално производствата са били разпределени на Районния съд в Девин, но след като и двамата съдии са си направили отвод, Върховният касационен съд е възложил разглеждането им на Районния съд в Смолян.

В коментар пред БТА Цанко Карталов изрази съжаление за случилото се и посочи, че реакцията му е била продиктувана от натрупано напрежение и недоволство от действията на общинското ръководство. Кметът на Доспат Елин Радев от своя страна заяви, че смята Карталов за основно отговорен за инцидента, а намесата на сина си обясни с опит да го защити.

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