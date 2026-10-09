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Измама в TikTok: Жена очакваше хиляди евро, получи носни кърпи

Измама в TikTok: Жена очакваше хиляди евро, получи носни кърпи
Pixabay

33-годишна жена от село Сейдол се доверила на реклама за бърза печалба, а полицията започна разследване

Обещание за лесни пари в TikTok завърши с измама за близо 260 евро. Вместо очакваната парична сума 33-годишна жена от разградското село Сейдол получила куриерска пратка, в която имало само носни кърпи и метални гайки.

Потърпевшата подала сигнал в полицията на 8 октомври, след като установила, че е била подведена от непознат, с когото се свързала чрез социалната мрежа.

Всичко започнало с реклама в TikTok, предлагаща възможност за бърза печалба. Жената проявила интерес и започнала кореспонденция с непознат човек.

В хода на разговора получила указания да приеме куриерска пратка, за която трябвало да заплати почти 260 евро.

На 7 октомври тя посетила офис на куриерска фирма, където разбрала, че пакетът не може да бъде отворен за преглед преди плащането.

След нова кореспонденция с непознатия ѝ било обяснено, че пратката съдържа 2250 евро в неистински банкноти.

При последвалите процесуално-следствени действия полицията извършила оглед на съдържанието.

Вместо обещаните банкноти в пакета били открити два пакета носни кърпи и метални гайки.

По случая е започнато разследване, като предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около измамата и самоличността на извършителя.

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