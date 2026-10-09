Национална кампания за бездомните животни обхваща 282 железопътни гари

Информационни плакати в подкрепа на бездомните животни са поставени на 282 железопътни гари в страната в рамките на националната кампания "Следваща спирка: Грижа". Инициативата се реализира съвместно от организацията "Четири лапи" и Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и обхваща повече от 140 общини.

Целта е да се повиши обществената информираност за проблема с бездомните животни и да се насърчи отговорното отношение към домашните любимци.

В ефира на NOVA NEWS Мария Ганчева от "Четири лапи" обясни, че железопътните гари са избрани заради големия брой хора, които ежедневно преминават през тях. Докато чакат влаковете си, пътниците ще имат възможност да се запознаят с посланията на кампанията.

По думите ѝ инициативата има за цел не само да насърчи грижата за животните, но и да предостави информация за отговорното им отглеждане и възпитаването на подобно отношение у децата.

"Искаме да променим нагласите на хората към бездомните животни и да насърчим положителното отношение към тях", посочи Ганчева.

Д-р Весела Василева от организацията подчерта, че проблемът с бездомните животни съществува от години и не може да бъде разрешен единствено чрез действията на отделна институция.

Според нея са необходими съвместни усилия на гражданите, общините и организациите за защита на животните, както и дългосрочна работа за промяна на обществените нагласи.

Тя обърна внимание и на погрешното схващане, че животните попадат на улицата по собствен избор или могат сами да се справят с условията на живот там.

От "Четири лапи" посочват, че организацията е помогнала на редица животни да намерят нов дом и семейство, но подобни случаи остават сравнително малко на фона на мащаба на проблема.

Кампанията "Следваща спирка: Грижа" поставя акцент върху превенцията и личната отговорност на стопаните, като използва железопътната мрежа за достигане до хора от различни населени места в страната.