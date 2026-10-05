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Най-важното от България на 05.10.2026 г.

Най-важното от България на 05.10.2026 г.
БТА

Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня

Десет души са задържани при мащабната акция на Икономическа полиция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив. Сред тях е проф. д-р Мариела Генева-Попова – декан на Медицинския факултет и началник на Клиниката по ревматология.

Операцията продължава вече повече от шест часа, като на територията на лечебното заведение в базата на бул. „Васил Априлов“ има полицейски служители и проверяващи от Министерството на здравеопазването.

По информация на изданието разследването е свързано със съмнения за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса.

От Апелативната прокуратура в Пловдив уведомяват, след направени запитвания от медиите, че под надзора на Окръжната прокуратура в града се провежда разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група (ОПГ) с цел извършване на фиктивни хоспитализации за неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК.

Тя е действала с цел неправомерно получаване на финансови средства от бюджета на НЗОК чрез извършването на фиктивни хоспитализации.

За година пътят Мездра - Ботевград ще бъде завършен. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред журналисти, след като инспектира ремонтните дейности по пътя. Имаме направен график, имаме уверението, че в рамките на една година този път ще бъде завършен, допълни Шишков.

Той посочи, че на този етап във връзка със строителните дейности не се предвижда пълно затваряне на пътя и отклоняване на движението.

Министерството на външните работи (МВнР) предлага увеличение с 20% на таксата за приемане и обработване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза тип D). Предложението е публикувано в Портала за обществени поръчки на Министерския съвет. Виза тип D се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в България.

С проекта се предлага размерът на таксата за виза тип D да бъде увеличен с 20%, съответно от 100 евро на 120 евро. Това увеличение е обосновано с оглед материално-техническите и административни разходи по предоставяне на услугата, балансирано с икономическите реалности и постигане на по-голяма съпоставимост с практиката на другите държави членки, посочват от МВнР.

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