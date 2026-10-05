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МВнР предлага визите за дългосрочен престой в България да поскъпнат с 20%

МВнР предлага визите за дългосрочен престой в България да поскъпнат с 20%
Снимка: БТА

Виза тип D се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в България

Министерството на външните работи (МВнР) предлага увеличение с 20% на таксата за приемане и обработване на заявление за издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза тип D). Предложението е публикувано в Портала за обществени поръчки на Министерския съвет. Виза тип D се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в България.

С проекта се предлага размерът на таксата за виза тип D да бъде увеличен с 20%, съответно от 100 евро на 120 евро. Това увеличение е обосновано с оглед материално-техническите и административни разходи по предоставяне на услугата, балансирано с икономическите реалности и постигане на по-голяма съпоставимост с практиката на другите държави членки, посочват от МВнР.

МВнР е извършило проучване на таксите, събирани от другите държави членки на Европейския съюз (ЕС) за издаване на национални визи за дългосрочно пребиваване, което показва, че средноаритметичната стойност на таксата възлиза на 113 евро. Почти 50% от държавите са въвели такса от 120 евро или по-висока. Настоящият размер на българската такса е под средното равнище в ЕС. Това несъответствие крие рискове от фискален, административен и миграционен характер, обясняват от външното ни министерство.

Визовата такса има и регулаторен ефект, поради което по-ниският ѝ размер спрямо останалите държави от Шенген превръща страната ни в икономически по-привлекателна "входна точка" за миграционен натиск и опити за злоупотреба с право. Увеличава се административният натиск върху българските консулски служби и миграционни органи, тъй като по-ниската такса привлича по-голям обем заявления, които биха били отхвърлени, но които също изискват обработка, време и човешки ресурс, посочват още от МВнР.

Увеличението няма да засегне членовете на семейства на български граждани, тъй като, съгласно действащата законова уредба, те са освободени от заплащане на визова такса при обработка на заявлението за виза.

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