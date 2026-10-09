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Най-важното от България на 09.10.2026 г.

Най-важното от България на 09.10.2026 г.
БТА

Обобщаваме най-важните политически, обществени и икономически събития от деня

Във връзка с предстоящите президентски избори на 25 октомври Централната избирателна комисия (ЦИК) започна демонстрации на машинното гласуване в различни части на страната. С помощта на 200 демонстрационни машини гражданите ще могат да се запознаят с начина на гласуване преди изборния ден. Възможност да упражнят правото си на глас ще имат и българските граждани в Северна Македония, където ще бъдат разкрити седем избирателни секции.

Във връзка с изборите Народното събрание и парламентарните комисии няма да провеждат редовни заседания от 21 до 30 октомври. Междувременно парламентът продължи работата си по законодателни промени. Депутатите приеха на първо четене изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, внесени от Министерския съвет, чиято цел е модернизиране на регулаторната рамка на българския капиталов пазар в съответствие с европейското законодателство.  В рамките на същото заседание парламентът ратифицира на първо и второ четене Споразумението за въздушни съобщения между България и Монголия, подписано в София на 21 ноември 2025 г.

Друга тема в парламентарния дневен ред са предстоящите промени в Закона за потребителския кредит. Днес изтича срокът за предложения между първо и второ четене, като председателят на бюджетната комисия Константин Проданов обяви, че „Прогресивна България“ ще внесе собствени текстове. От своя страна „Продължаваме промяната“ събра подписи за свикване на извънредно заседание на правната комисия на 14 октомври от 14:30 ч. То трябва да разгледа промени в Закона за „Държавен вестник“, които предвиждат указите за помилване на президента да станат публични.

В политически план депутати от ГЕРБ са изпратили сигнал до Европейската комисия за предполагаеми манипулации на документи и сертификати в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Според народните представители съществува практика дейности, които трябва да бъдат отчетени през 2026 г., да се прехвърлят към бюджетната 2025 г., което би увеличило изкуствено дефицита за миналата година и би намалило този за настоящата. Министерството на финансите отхвърля тези твърдения, като посочва, че няма механизъм за промяна на датите и данните в вече издадени сертификати и фактури.

Междувременно ръководителят на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски - Кирило Буданов, е посетил София без предварително обявена визита. От пресцентъра на Министерския съвет съобщиха, че посещението е било по негова инициатива и е организирано при пълна конфиденциалност заради мерки за сигурност.

Темата за подкрепата на България за Украйна също беше засегната в парламента. Външният министър Велислава Петрова съобщи, че президентът Илияна Йотова е имала възражения срещу съвместно изявление на 51 държави в ООН в подкрепа на Украйна и срещу руската агресия. По думите на Петрова България се е присъединила към документа заради принципната подкрепа за международното право, призивите за мир и прекратяване на военните действия и необходимостта от европейско единство.

По отношение на сигурността в Черно море премиерът Румен Радев заяви, че има логични предпоставки, които насочват към определена държава като отговорна за инцидентите с дронове, но липсват доказателства за категорично установяване на извършителя. Междувременно фрегатата „Верни“ на Военноморските сили отново отплава от Варна към района, в който по-рано през седмицата два търговски кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове. Това е втората мисия на кораба в района на инцидентите в изключителната икономическа зона на България.

В инфраструктурния сектор правителството проучва възможности за публично-частни партньорства при големи пътни проекти, сред които и автомагистрала „Рила“. Целта е да се осигури по-бърза връзка между републиканската пътна мрежа и граничния пункт „Гюешево“

Същевременно нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада, като на редица места водните стойности са изключително ниски. 

По случая „Баба Алино“ са извършени 57 огледа на обекти, представляващи веществени доказателства, като остават още 15. Данните бяха съобщени от вътрешния министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол.

От 1 ноември 2026 г. се въвежда изискване за определена група пенсионери, живеещи извън Европейския съюз. Хората, които получават българска пенсия в държава, с която България няма приложимо международно споразумение в областта на социалната сигурност, ще трябва да подадат декларация „живот“ до края на годината, за да продължат да получават плащанията си.

В образованието 26 октомври ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици, съгласно заповед на министъра на образованието и науката проф. Георги Валчев. 

Културно-историческите чествания също вече имат определени дати. Националните прояви по повод 150-ата годишнина от Шипченската епопея ще се проведат от 16 до 22 август 2027 г. Организаторите планират по-широк национален обхват, повече посетители на връх Шипка и инициативи, които да повишат осведомеността за събитията от 1877 г. и ролята на българското опълчение.

В европейския финансов дневен ред вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в заседанията на Еврогрупата и Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в Люксембург.

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