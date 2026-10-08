Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя
След сигнал от собственика криминалисти от РУ–Сливница установили предполагаемия извършител, който живее в селото
4240 евро са откраднати от автомобил, паркиран в стопански двор в село Златуша, Софийска област.
За кражбата сигнализирал собственикът на превозното средство, след като установил липсата на парите.
По случая започнали оперативно-издирвателни действия на служители от Районното управление в Сливница. В хода на разследването криминалистите установили предполагаемия извършител - жител на същото село.
Материалите по случая са докладвани в прокуратурата.
Към момента няма информация дали откраднатата сума е възстановена, както и дали срещу установения мъж са повдигнати обвинения.