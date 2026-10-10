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Последен ден за заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна урна

Последен ден за заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна урна
БТА

Срокът изтича днес, 10 октомври, а президентските избори ще се проведат на 25 октомври

Днес изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания, които не могат да упражнят правото си на глас в изборното помещение. Това е предвидено в хронограмата на Централната избирателна комисия за президентските избори на 25 октомври.

До 18:00 часа избирателите могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес, когато той е в различно населено място от постоянния им адрес.

След вписване по настоящ адрес избирателят не може да получи удостоверение за гласуване на друго място.

Днес изтича и основният срок за подаване на заявления от хора с трайни увреждания за гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявлението може да бъде подадено писмено по образец или по електронен път чрез съответната община.

Ако увреждането е възникнало или е установено след изтичането на този срок, заявление ще може да бъде подадено до 19 октомври, при условие че в населеното място вече има назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Избирателите могат да проверят къде ще гласуват чрез системата на ГД "ГРАО". ЦИК съобщава, че справка за номера и адреса на секцията може да бъде направена онлайн, както и на безплатния телефон 0800 1 4726.

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври.

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