Село Горски Извор се превърна в столица на тиквите

Село Горски Извор край Димитровград днес се превръща в столица на тиквите. Жители и гости се събират на традиционния празник, посветен на есенната реколта, домашните специалитети и майсторството на местните производители, съобщава bTV.

Сред най-големите производители в селото е Петър Танев, който тази година е отгледал над 100 тона тикви върху площ от 27 декара. Въпреки впечатляващия добив той признава, че отглеждането им изисква много труд.

"Тиквата иска работа. Цяло лято. На 5 април ги засяхме и на 10 септември ги почнахме. Имах 18 човека бригада да ги оберем, и до обяд си тръгнаха. Не е лесно", разказва производителят.

По думите му най-търсен е сортът "Цигулка", следван от други разновидности, включително декоративните тикви за Хелоуин. Цената е около едно евро за килограм, а интересът е толкова голям, че половината от реколтата вече е продадена.

"Има, половината отидоха. Няма да стигнат даже", коментира Танев за търсенето на продукцията.

В Горски Извор почти всяко домакинство отглежда тикви, затова и празникът се е превърнал в част от местните традиции. Сред най-популярните специалитети е тиквеният рачел, който е запазена марка на селото.

Домакините представят разнообразни ястия и сладки изкушения, приготвени с тиква, като тази година кулинарната надпревара има и благотворителна цел.

Средствата от продажбата на домашните специалитети ще бъдат използвани за ремонт на параклиса в селото.

Освен вкусните предложения празникът включва и състезание между производителите за най-голяма тиква. Сред изложените екземпляри има както внушителни по размер, така и необичайни по форма тикви, напомнящи цветя и приказни каляски.

За местните жители празникът е не само повод да покажат реколтата си, но и възможност да съхранят традициите и да обединят общността около обща кауза.