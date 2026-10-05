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Авария прекъсна водоснабдяването в села край София

Авария прекъсна водоснабдяването в села край София
pixabay

Повредата е в кв. „Обеля“, засегнат е и участък от бул. „Ломско шосе“

Авария на водопровод остави без вода села край София, съобщиха от „Софийска вода“.

Заради отстраняването на повреда в кв. „Обеля“ на ул. „Васил Левски“ временно е спряно водоподаването в с. Волуяк, с. Мрамор, с. Житен, както и по бул. „Ломско шосе“ - от бул. „Васил Левски“ до Околовръстния път.

Подробна информация за хода на ремонтните дейности е достъпна на страницата на „Софийска вода“ и в мобилното приложение „Моята вода“.

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