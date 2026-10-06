София е домакин на международен форум за борба с киберпрестъпността

Кибератаките стават все по-сложни, а престъпниците използват все по-иновативни методи – на този фон магистрати от Европейския съюз, Северна Африка и Близкия изток се събраха в София, за да търсят общи решения срещу престъпленията в интернет.

Фокусът е върху противодействието на киберпрестъпността, събирането на електронни доказателства и по-доброто международно сътрудничество. Форумът е част от осмата среща на представители на държавите и институциите, включени в международната мрежа EuroMed Justice, съобщиха от прокуратурата.

Срещата се организира от „Евроджъст“ със съдействието на Европейската комисия. Основен акцент тази година са киберсигурността, борбата с престъпленията в интернет, събирането на електронни доказателства и обменът на добри практики между участващите държави.

„Предизвикателствата пред нас стават все по-комплексни, а престъпленията – все по-иновативни. В епохата на цифрови технологии и глобални комуникации киберсигурността се превръща в ключов елемент за защитата на личните данни, бизнеса и националната сигурност“, посочва временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова в приветствие към участниците.

Темата за киберсигурността остава сред сериозните предизвикателства пред Европейския съюз. През септември Европейската сметна палата предупреди за недостатъчна координация между държавите членки при реакцията на киберинциденти.

Сред посочените слабости са ограниченият обмен на информация между 27-те страни от ЕС и забавянето при изграждането на обща система за предупреждение при киберзаплахи.