Видинският митрополит Пахомий поиска премахването на скулптурата на Изида от брега на Дунав

Видинският митрополит Пахомий настоя решението за поставяне на скулптурата на Изида на брега на Дунав във Видин да бъде преразгледано, а монументът да бъде премахнат. Той заяви, че като православен духовник не може да приеме издигането на идоли и езически божества в съвременния свят.

"Първите две заповеди ясно ни говорят, че имаме един Господ Бог, в когото да вярваме и на когото да се покланяме, и че не можем да се покланяме на идоли", каза митрополитът. По думите му поставянето на скулптурата е недопустимо от гледна точка на православното християнство.

Митрополит Пахомий заяви, че е бил изключително изненадан от поставянето на монумента именно в деня, в който в София бяха посрещнати тленните останки на цар Самуил. Според него завръщането на останките на владетеля е повод за гордост, радост и обединение на българския народ, а Видин има пряка връзка с историята на Самуил.

"В същия ден във Видин, който е свързан пряко с цар Самуил, се издига паметник на Изида. Това е нещо, което ние не можем да приемем", заяви Видинският митрополит.

Митрополит Пахомий подчерта, че Видин има многовековна история като духовен и християнски център, свързан с владетели, митрополити, епископи и преподобни отци.

Сред духовните светини на града той посочи катедралния храм "Св. вмчк Димитър Солунски", пребиваването на света Петка във Видин и мощите на свети Николай, които се съхраняват в храм в града.

"Ние не виждаме никаква връзка на град Видин с Изида", каза митрополитът.

По думите му градът разполага с достатъчно исторически и религиозни забележителности, които могат да бъдат представяни на посетителите.

Митрополитът обърна внимание и на местоположението на скулптурата. Тя е поставена на входа на Видин откъм река Дунав, откъдето в града пристигат и чуждестранни туристи с круизни кораби. Според него това поставя въпроса как ще бъде обяснено присъствието на езическо божество в град с утвърдена християнска история.

Видинският митрополит съобщи, че до момента няма обратна връзка от общината и Общинския съвет по изпратеното от него писмо.

Той изрази надежда местната власт да прояви разум и да преразгледа решението, като подчерта, че позицията му не цели конфронтация, а представяне на гледната точка на православната общност.

Като пример митрополит Пахомий посочи паметник на Боян Мага, поставен преди години в Бургас, който по думите му впоследствие е бил премахнат след обществено недоволство.

"Докато не се премахне, аз няма да бъда спокоен и да не изразявам своето мнение", заяви Видинският митрополит Пахомий.

Скулптурата на Изида, представена като символ на светлината, знанието и паметта, беше поставена на 3 октомври на брега на Дунав във Видин. Инициативата е на сдружение "Бъдин" и е реализирана с дарения от Видин и страната.

При поставянето кметът на Видин Цветан Ценков определи скулптурата като символ на светлината, знанието и паметта.

На 5 октомври митрополит Пахомий изпрати отворено писмо до кмета на Видин, в което отново призова за преразглеждане на решението и отстраняване на монумента. Копие от писмото е изпратено до председателя на Общинския съвет Светослав Славчев, гражданите на Видин и вярващите от Видинската епархия.

В него митрополитът определя поставянето на монумента като несъвместимо с християнската традиция на града и подчертава, че въпросът засяга духовните и историческите ценности на Видин. Той призова православните християни да изразят позицията си мирно и достойно.

Община Видин публикува документи, свързани с поставянето на "Скулптурата на светлината", на фона на обществените коментари по темата. Сред тях са Решение №168 на Общинския съвет от 26 юли 2017 г., становище на Министерството на културата от 13 октомври 2017 г. и разрешение за поставяне от 18 октомври 2018 г.