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Видинският митрополит Пахомий поиска премахването на скулптурата на Изида от брега на Дунав

Видинският митрополит Пахомий поиска премахването на скулптурата на Изида от брега на Дунав
Снимка: БТА

Владиката настоя решението да бъде преразгледано и определи поставянето на монумента като несъвместимо с християнската традиция на града

Видинският митрополит Пахомий настоя решението за поставяне на скулптурата на Изида на брега на Дунав във Видин да бъде преразгледано, а монументът да бъде премахнат. Той заяви, че като православен духовник не може да приеме издигането на идоли и езически божества в съвременния свят.

"Първите две заповеди ясно ни говорят, че имаме един Господ Бог, в когото да вярваме и на когото да се покланяме, и че не можем да се покланяме на идоли", каза митрополитът. По думите му поставянето на скулптурата е недопустимо от гледна точка на православното християнство.

Митрополит Пахомий заяви, че е бил изключително изненадан от поставянето на монумента именно в деня, в който в София бяха посрещнати тленните останки на цар Самуил. Според него завръщането на останките на владетеля е повод за гордост, радост и обединение на българския народ, а Видин има пряка връзка с историята на Самуил.

"В същия ден във Видин, който е свързан пряко с цар Самуил, се издига паметник на Изида. Това е нещо, което ние не можем да приемем", заяви Видинският митрополит.

Митрополит Пахомий подчерта, че Видин има многовековна история като духовен и християнски център, свързан с владетели, митрополити, епископи и преподобни отци.

Сред духовните светини на града той посочи катедралния храм "Св. вмчк Димитър Солунски", пребиваването на света Петка във Видин и мощите на свети Николай, които се съхраняват в храм в града.

"Ние не виждаме никаква връзка на град Видин с Изида", каза митрополитът.

По думите му градът разполага с достатъчно исторически и религиозни забележителности, които могат да бъдат представяни на посетителите.

Митрополитът обърна внимание и на местоположението на скулптурата. Тя е поставена на входа на Видин откъм река Дунав, откъдето в града пристигат и чуждестранни туристи с круизни кораби. Според него това поставя въпроса как ще бъде обяснено присъствието на езическо божество в град с утвърдена християнска история.

Видинският митрополит съобщи, че до момента няма обратна връзка от общината и Общинския съвет по изпратеното от него писмо.

Той изрази надежда местната власт да прояви разум и да преразгледа решението, като подчерта, че позицията му не цели конфронтация, а представяне на гледната точка на православната общност.

Като пример митрополит Пахомий посочи паметник на Боян Мага, поставен преди години в Бургас, който по думите му впоследствие е бил премахнат след обществено недоволство.

"Докато не се премахне, аз няма да бъда спокоен и да не изразявам своето мнение", заяви Видинският митрополит Пахомий.

Скулптурата на Изида, представена като символ на светлината, знанието и паметта, беше поставена на 3 октомври на брега на Дунав във Видин. Инициативата е на сдружение "Бъдин" и е реализирана с дарения от Видин и страната.

При поставянето кметът на Видин Цветан Ценков определи скулптурата като символ на светлината, знанието и паметта.

На 5 октомври митрополит Пахомий изпрати отворено писмо до кмета на Видин, в което отново призова за преразглеждане на решението и отстраняване на монумента. Копие от писмото е изпратено до председателя на Общинския съвет Светослав Славчев, гражданите на Видин и вярващите от Видинската епархия.

В него митрополитът определя поставянето на монумента като несъвместимо с християнската традиция на града и подчертава, че въпросът засяга духовните и историческите ценности на Видин. Той призова православните християни да изразят позицията си мирно и достойно.

Община Видин публикува документи, свързани с поставянето на "Скулптурата на светлината", на фона на обществените коментари по темата. Сред тях са Решение №168 на Общинския съвет от 26 юли 2017 г., становище на Министерството на културата от 13 октомври 2017 г. и разрешение за поставяне от 18 октомври 2018 г.

 
 

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