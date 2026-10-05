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България и още 16 страни от ЕС искат запазване на средствата за Кохезионната политика в бюджета до 2034 г.

България и още 16 страни от ЕС искат запазване на средствата за Кохезионната политика в бюджета до 2034 г.
БТА

Радев и останалите европейски лидери акцентират върху значението на Кохезионната политика

България и още 16 държави членки на Европейския съюз настояват да бъде запазено финансирането за Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика в следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

В съвместно писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща и до министър-председателя на Ирландия Михол Мартин, чиято държава е ротационен председател на Съвета на ЕС, лидерите на 17-те държави посочват, че намаляването на финансирането няма да модернизира европейския бюджет, а ще го отслаби и ще създаде риск от подкопаване на обществената подкрепа за европейския проект.

Премиерът Румен Радев и останалите европейски лидери акцентират върху значението на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика за икономиките в Европейския съюз. Според тях двете политики насърчават сближаването между държавите и регионите, укрепват единния пазар и допринасят за конкурентоспособността и продоволствената сигурност на Европа.

В писмото се посочва, че целите на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика са по-актуални от всякога.

Държавите членки настояват новите приоритети на ЕС на фона на нарастващите предизвикателства в областта на сигурността и отбраната, конкурентоспособността, енергийната сигурност и устойчивостта да бъдат подкрепени с допълнителни ресурси. Според тях това не трябва да става за сметка на финансирането за Кохезионната политика и селското стопанство.

Страните заявяват готовност за конструктивна работа по приходната част на бюджета, включително по предложенията за нови собствени ресурси, както и по други възможности за осигуряване на необходимото финансиране за новите европейски приоритети.

В заключение 17-те държави призовават ирландското председателство да вземе предвид позицията им при подготовката на следващата преговорна рамка и заявяват готовност да работят за амбициозна, балансирана и адекватно финансирана Многогодишна финансова рамка за периода 2028-2034 година.

 

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