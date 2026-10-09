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Бойко Станкушев: Сделките в последния момент ще бъдат ориентирани към преливане на електорат

Бойко Станкушев: Сделките в последния момент ще бъдат ориентирани към преливане на електорат
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Каракачанов не смята, че в момента Илияна Йотова е в зависимост от Румен Радев

Сделките, които ще се извършат в последния момент, ще бъдат ориентирани към преливане на електорат от една политическа сила към друга. Това може да стане с ясно обръщение от топ политически лидер към неговите избиратели. Това заяви Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд и част от Инициативния комитет на кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров-Георги Кандев. 

Той изрази недоумение как Бойко Борисов ще убеди избирателите на ГЕРБ да гласуват за Илияна Йотова. 

Красимир Каракачанов, бивш министър на отбраната, който сега част от Инициативния комитет на кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова-Кирил Вълчев, призова всички кандидати за президенти да се концентрират върху това какво биха направили в ситуацията, в която живеем. 

Каракачанов не смята, че в момента Илияна Йотова е в зависимост от Румен Радев.

И Йотова, и Радев имат нюанси в своите възприятия за проблемите и това е съвсем нормално, уточни той. 

Каракачанов като бивш министър на отбраната коментира и темата с ударените от дронове кораби в Черно море. Той каза, че дроновете най-вероятно са руски, тъй като са имали за цел да ударят един от корабите, който вероятно е превозвал оръжие

Според Каракачанов вторият кораб, който бе ударен от дроновете, най-вероятно е бил пълен с пшеница.

Бойко Станкушев също се включи по темата и призова Румен Радев и Илияна Йотов да поискат детайлна информация за корабите. Красимир Каракачанов допълни, че по линия на военното министерство вече е поискана информация, но най-вероятно информацията няма да дойде за 24 часа.

Двата кораба са собственост на турски частни фирми и Реджеп Тайип Ердоган, като турски държавен глава, не се е произнесъл официално, отбеляза бившият министър на отбраната.

Каракачанов обаче е убеден, че след като цялата информация за дроновете се изясни, правителството ще вземе всички необходими мерки.

На информация, подаден от двете воюващи страни - Русия и Украйна, бих бил скептичен дали да повярвам на Владимир Путин или Володимир Зеленски, каза още той. 

Каракачанов допълни, че основният въпрос, който възниква и от войната в Украйна, и от ударените кораби, е да се търси решение за приключване на войната с мирни средства.

Няма логика да се води "война до дупка", защото както се вижда и Русия, и Украйна не искат мир, каза още той, без да коментира какво тогава значат постоянните призиви и предложения на Зеленски към Путин за спиране на огъня и започване на мирни преговори. 

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