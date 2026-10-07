Депутатите гласуват своята седмична програма

В сряда от 9 часа започва редовната пленарна седмица в Народното събрание. В началото на заседанието всяка сряда народните представители утвърждават дневния ред за цялата текуща седмица. Съобразно ситуацията с уцелени от дронове два търговски кораба в Изключителната икономическа зона на Българската акватория на Черно море депутатите може да насрочат изслушвания на министри и на директори на специалните служби.

Заради провеждащото се редовно заседание на МС от 10 часа и на КСНС от 13 часа, е възможно да бъде поискано изслушване на някои министри в следващите дни.

По програма тази сряда трябва да заседават няколко комисии - Комисия по труда, демографската и социалната политика, Комисия по въпросите на младежта и спорта, Комисия по правни въпроси.

Според програмата в сряда има заседание и на Комисия по енергетика, Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, Комисия по околната среда и водите, Комисия по образованието и науката и Комисия по иновациите и дигиталната трансформация.