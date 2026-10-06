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ГЕРБ: Докато президент и премиер се държат като хипита, войната вече ескалира

ГЕРБ: Докато президент и премиер се държат като хипита, войната вече ескалира
Снимка: БТА

ГЕРБ настоява за свикване на КСНС заради поразените от дронове кораби край България, а при отказ ще поиска изслушване на премиера и ресорните министри

Поразяването на два кораба от дронове в Черно море край България предизвика остри реакции от представители на ГЕРБ в Народното събрание. Депутатът Христо Гаджев настоя за свикване на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС), като предупреди, че инцидентът е част от по-широк кръг заплахи, свързани с войната.

"Докато президент и премиер се държат като хипита и се правят, че войната не ги засяга, тя вече ескалира". Това коментира Гаджев в парламента след атаката срещу двата кораба.

По думите му последните събития в Европа показват необходимост от по-сериозен институционален отговор.

"Има взривове на складове в цяла Европа. Има арестувани българи за шпионаж. Не чухме чии са дроновете. Да се надяваме, че няма румънското правителство да съобщи преди нас. Безкрайно закъсняло е свикването на Консултативен съвет по национална сигурност. Това би било държавническото отношение - да се съберат партии и правителство, за да се гарантира националната сигурност".

Гаджев заяви, че ако КСНС не бъде свикан, ГЕРБ ще поиска изслушване на премиера Румен Радев и ресорните министри.

Депутатът отправи и благодарност към българския кораб и неговия капитан, включили се в спасителните действия след експлозията.

"Моите поздравления към българския кораб и капитан, които са се включили веднага в спасителните дейности, след като са видели експлозията".

Гаджев постави под въпрос и информацията, представена от премиера Румен Радев за инцидента. Според него атаката има значение не само за България, тъй като корабите са свързани с турски компании, а единият е пътувал от Египет към Румъния.

"От брифинга на премиера Румен Радев не разбрахме как се е стигнало до атаката с дронове. Корабите са собственост на турски компании. Единият е пътувал от Египет към Румъния. Това е заплаха не само към изключителната икономическа зона на България, а и на Румъния и Турция".

Депутатът от ГЕРБ Даниел Митов също коментира инцидента и заяви, че корабите са превозвали украинско зърно. Той отправи критики към правителството заради липсата на ясно посочен отговорен за атаката.

"Корабите са били натоварени с украинско зърно. Ясно е от кого са атакувани. Министър-председателят отказа да назове ясно отговорните. Зад всяка атака стои решение и конкретни хора. Тезата за добронамерено отношение към Москва се разпада".

Според Митов политиката на добронамерено отношение към Русия и повтарянето на руски тези създават впечатление, че руското влияние в България ще среща по-мека реакция.

"Докато имахме твърда позиция срещу Кремъл, нямаше подобни инциденти", каза още той.

Гаджев и Митов настояват за по-активна реакция на институциите след атаката срещу корабите и за обсъждане на рисковете за националната сигурност.

 
 

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