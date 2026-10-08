ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Парламентът обсъди законопроект за промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, внесен от Министерския съвет. Това беше първа точка в дневния ред. Целта на промените е да се регламентира правен механизъм за достъп на юридически лица, които имат възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие, до документацията, съхранявана в Централната техническа база в село Соколово.

Бившият председател на Комисията по отбрана Христо Гаджев заяви, че с така предложените промени се прави узаконен индустриален шпионаж. „Може да се направи обратния ефект на това, което се цели. Тези документи струват десетки милиони, но в мотивите за промяна се казва, че те ще бъдат предоставени безплатно. В кое техническо производство документите могат да се дават безплатно. Дори в производството на яйца, хората си държат техническата документация на машините в тайна“, даде пример Гаджев.

След поисканото оттегляне на спорните текстове и предложението от Петър Витанов от ПБ депутатите да имат две седмици да се запознаят с мотивите на опозицията, депутатите решиха да отложат разглеждането на тези промени за поискания срок.

"Не разбирам защо интелектуалната собственост на една фирма трябва да се получава без пари. Дори в соца не е било така. Предлагам да отложим този законопроект за следващата сряда", заяви Гаджев.

„Големият проблем на тази наредба, е че всяка една фирма е задължена да предоставя своята техническа документация. Всички фирми, които имат военновременни задачи, трябва да си предоставят технологиите – за съхранение на материали, машини, суровини. Всички тези компании трябва да си предоставят безплатно техническата документация“, мотивира се Гаждев.

Според него промените в този закон се правят за един завод, който не може да възстанови производството си след приватизация и иска да придобие документация, която би струвала десетки милиони, ако реши да си я купи.

Христо Гаджев от ГЕРБ е категоричен, че с тази поправка се отваря вратата за интелектуален ииндустриален шпионаж. С тази наредба всяка една фирма, на която й бъде поставена задача, трябва да предостави всички данни от военновременната агенция.

Компания, която не произвежда нещо да взима от техническата документация на компания, която произвежда, даде пример той. „Да кажем, произвеждате дрон или антидрон системи. Вие сте задължен да предоставите цялата техническа документация на архива. Оттам фирма, която е регистрирана като производител, дори да няма производство, може да получи цялата документация. Ако има политическо влияние, може да влезе в списъка с фирмите с военновременни задачи, може да получи всички ваши документи без пари – да ви го открадне. Като ви е откраднала производството, какво по-нататък ви интересува.

Той даде пример със заводите на "Райнметал" – българският филиал трябва да предостави цялата техническа документация на Държавната агенция. Примерно, регистрирате производство на боеприпаси и получавате пълната документация на „Райнметал“ .

За Александър Койчев Иванов от ГЕРБ най-притеснителното е председателят на Държавната агенция да предоставя търговски тайни. „Да не говорим това как ще се отрази на голям инвеститор в отбранителната индустрия, който води преговори с променлив успех – да знае, че някой с едно заявление до председателя, може да получи тайните на друга компания", илюстрира Иванов.

Не преразглеждане, а директно отхвърляне на законопроекта. МС да внесе законопроекта без тази точка, каза Иванов. Той изтъкна, че българската отбранителна индустрия има значителен принос към БВП. "Нашите притеснения са да не се случи нещо там натъмно, включително - ущърб на държавния интерес", допълни Александър Иванов.

"Така предложения текст крие риск от злоупотреби", заяви и Атанас Славов от ДБ. "Обективно погледнато - важно е да има процедура. Процедурата трябва юридически да се прецизира. Ако има отказ за предоставяне на документация, този отказ да подлежи на оспорване, не бих казал - по съдебен ред, заради специфичния характер. Не бива решението да бъде само на председателя на Държавната агенция за държавен резерв и военновременни запаси", каза Славов. Той уточни, че няма да подкрепят законопроекта.

Богдан Богданов от ПП настоя да бъдат прецизирани текстовете, които създават предпоставка за кражба на интелектуална собственост.

От "Възраждане" също няма да подкрепят проекта.