НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

Парламентът одобри на на първо и второ четене в рамките на едно заседание законопроект за ратифициране на Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на България и правителството на Монголия, подписана на 21 ноември 2025 г. в София.

Законопроектът е внесен от Министерския съвет.

Спогодбата създава необходимата правна основа за двустранното сътрудничество в областта на въздушния транспорт между България и Монголия, отразявайки най-съвременните развития в сектора на международното гражданско въздухоплаване и приложимите практики на регулиране при предоставянето на въздушно-транспортни услуги в пазарите на двете страни.

Тя съдържа условия за трайна и взаимноизгодна експлоатация на редовни международни въздушни линии при съвременните условия на действие на международните стандарти и изискванията за техническа безопасност, сигурност и икономическа ефективност.

Спогодбата ще съдейства за увеличаване броя на пътниците и товарите, намаляване на цените на самолетните билети по въздушни линии с реална конкуренция, подобряване обслужването на пътниците, увеличаване на приходите в транспортната инфраструктура на въздушния транспорт, стимулиране на туристическия сектор, разширяване на културните, политическите и научно-образователните връзки между страните.