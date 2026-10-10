Фюлкруг шокира Дортмунд в добавеното време при луд обрат за 7 минути

Никлас Фюлкруг наказа бившия си отбор Борусия Дортмунд и донесе точка на Вердер Бремен с гол в добавеното време за крайното 2:2 в двубой от петия кръг на Бундеслигата.

„Жълто-черните“ водеха с два гола до 88-ата минута и изглеждаха сигурни победители, но допуснаха две късни попадения. Така Вердер прекъсна победната серия на домакините.

Първото полувреме премина с леко превъзходство на Борусия, но без попадения. Резултатът остана непроменен до 80-ата минута, когато домакините поведоха.

Фабио Силва опита удар, който не се получи според намеренията му, но топката стигна до Даниел Свенсон. Той стреля мощно отблизо и откри резултата.

Само пет минути по-късно Нико Шлотербек засече с глава центриране от корнер и направи 2:0. Попадението изглеждаше достатъчно за победата на Борусия.

Вердер обаче отказа да се предаде. Лудовит Райс намали изоставането в 88-ата минута и върна интригата.

В добавеното време Фюлкруг се извиси необезпокояван в наказателното поле и с удар с глава преодоля Грегор Кобел за 2:2, шокирайки футболистите и привържениците на домакините.

Въпреки пропуснатата победа Борусия Дортмунд остава начело в класирането преди останалите мачове от кръга. Байерн Мюнхен и Фрайбург обаче могат да изравнят точковия актив на лидера.