Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Фюлкруг шокира Дортмунд в добавеното време при луд обрат за 7 минути

Фюлкруг шокира Дортмунд в добавеното време при луд обрат за 7 минути
АП/БТА

Борусия водеше с 2:0 до 88-ата минута, но Вердер стигна до драматично равенство и прекъсна победната серия на лидера

Никлас Фюлкруг наказа бившия си отбор Борусия Дортмунд и донесе точка на Вердер Бремен с гол в добавеното време за крайното 2:2 в двубой от петия кръг на Бундеслигата.

„Жълто-черните“ водеха с два гола до 88-ата минута и изглеждаха сигурни победители, но допуснаха две късни попадения. Така Вердер прекъсна победната серия на домакините.

Първото полувреме премина с леко превъзходство на Борусия, но без попадения. Резултатът остана непроменен до 80-ата минута, когато домакините поведоха.

Фабио Силва опита удар, който не се получи според намеренията му, но топката стигна до Даниел Свенсон. Той стреля мощно отблизо и откри резултата.

Само пет минути по-късно Нико Шлотербек засече с глава центриране от корнер и направи 2:0. Попадението изглеждаше достатъчно за победата на Борусия.

Вердер обаче отказа да се предаде. Лудовит Райс намали изоставането в 88-ата минута и върна интригата.

В добавеното време Фюлкруг се извиси необезпокояван в наказателното поле и с удар с глава преодоля Грегор Кобел за 2:2, шокирайки футболистите и привържениците на домакините.

Въпреки пропуснатата победа Борусия Дортмунд остава начело в класирането преди останалите мачове от кръга. Байерн Мюнхен и Фрайбург обаче могат да изравнят точковия актив на лидера.

Още по темата

Борусия Дортмунд намери спешен заместник на тежко контузен

Борусия Дортмунд намери спешен заместник на тежко контузен

Борусия Дортмунд започна сезона с победа над Хамбургер

Борусия Дортмунд започна сезона с победа над Хамбургер

Борусия Дортмунд изненада Арсенал на „Емирейтс"

Борусия Дортмунд изненада Арсенал на „Емирейтс"

Официално: Борусия Дортмунд привлече един от най-големите таланти в Европа

Официално: Борусия Дортмунд привлече един от най-големите таланти в Европа

Борусия Дортмунд с първо ново попълнение

Борусия Дортмунд с първо ново попълнение

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Водещи

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

  • Преди 8 минути
Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

  • Преди 20 минути
Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

  • Преди 40 минути
Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

  • Преди 42 минути
Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

  • Преди 50 минути
Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

  • Преди 59 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

  • Преди 1 час
Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

  • Преди 1 час
Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

  • Преди 1 час
Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

  • Преди 1 час
Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

  • Преди 2 часа
Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

  • Преди 2 часа
Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

  • Преди 2 часа
Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

  • Преди 2 часа