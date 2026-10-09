Турция би шута на Винченцо Монтела

Мачовете в Лигата на нациите не се оказаха фатални само за селекционера на България Александър Димитров. Турция уволни Винченцо Монтела след серия от лоши резултати. Раздялата с италианския специалист е част от по-мащабни промени в административната структура на турския футбол.

Гръмна нов скандал със залози в турския футбол

Турция загуби и четирите си мача в Лигата на нациите и то по категоричен начин. Франция спечели с 1:0, Италия с 4:1 и 3:1, както и Белгия - с 3:0. През лятото отборът на Монтела се провали на Мондиал 2026, където отпадна още в груповата фаза след поражения от Австралия (0:2) и Парагвай (0:1, и победа срещу Съединените щати (3:2).

Винченцо Монтела се задържа три години начело на Турция. Италианецът класира Турция за европейското първенство през 2024 година, където югоизточните ни съседи стигнаха до четвъртфиналите. Общият баланс на треньора е 21 победи, 5 равенства и 14 загуби от 40 мача.