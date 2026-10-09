Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Турция би шута на Винченцо Монтела

Турция би шута на Винченцо Монтела
БТА

Националният отбор записа четири поредни загуби в Лигата на нациите

Мачовете в Лигата на нациите не се оказаха фатални само за селекционера на България Александър Димитров. Турция уволни Винченцо Монтела след серия от лоши резултати. Раздялата с италианския специалист е част от по-мащабни промени в административната структура на турския футбол.

Гръмна нов скандал със залози в турския футбол

Турция загуби и четирите си мача в Лигата на нациите и то по категоричен начин. Франция спечели с 1:0, Италия с 4:1 и 3:1, както и Белгия - с 3:0. През лятото отборът на Монтела се провали на Мондиал 2026, където отпадна още в груповата фаза след поражения от Австралия (0:2) и Парагвай (0:1, и победа срещу Съединените щати (3:2).

Винченцо Монтела се задържа три години начело на Турция. Италианецът класира Турция за европейското първенство през 2024 година, където югоизточните ни съседи стигнаха до четвъртфиналите. Общият баланс на треньора е 21 победи, 5 равенства и 14 загуби от 40 мача.

Още по темата

Олисе донесе късна победа на Франция, Италия разгроми Турция

Олисе донесе късна победа на Франция, Италия разгроми Турция

Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан

Белгия покори Рим, а Мбапе донесе победа на Франция в дебюта на Зидан

Испания обърна Хърватия с голове на любимия си жокер

Испания обърна Хърватия с голове на любимия си жокер

Англия нанесе най-тежката загуба в историята на Хърватия - 7:0

Англия нанесе най-тежката загуба в историята на Хърватия - 7:0

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 09.10.2026 година

Най-важното от спорта на 09.10.2026 година

Барселона загуби основния си голмайстор, Флик се ядоса

Барселона загуби основния си голмайстор, Флик се ядоса

Южноафриканец подобри рекорд на руснак в плуването

Южноафриканец подобри рекорд на руснак в плуването

Стилиян Петров: Футболът ни страда от плевели, от години те задушават хубавата трева

Стилиян Петров: Футболът ни страда от плевели, от години те задушават хубавата трева

Нападател на Ботев Пловдив легна под ножа

Нападател на Ботев Пловдив легна под ножа

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 9 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа