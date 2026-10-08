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Радослав Росенов след европейската титла: Оставих сърцето си на ринга

Радослав Росенов след европейската титла: Оставих сърцето си на ринга
БТА

Българският боксьор определи златото в София като най-сладкия момент в кариерата си и вече гледа към световната титла и Олимпиадата

Европейският шампион по бокс в категория до 60 килограма Радослав Росенов определи титлата пред българска публика като най-ценния момент в своята кариера.

Националът триумфира на Европейското първенство за мъже в София, а силното му представяне му донесе и наградата за спортист на месец септември.

„Най-сладко е, че спечелих титлата при мъжете на родна земя, пред нашата публика, мои познати и най-вече пред господин Красимир Инински. Усещах го до мен на ринга и това ми помогна да оставя сърцето си, за да грабна златото“, заяви Росенов.

Следващата голяма цел пред българина е Световното първенство, на което ще се раздават квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

„Най-важното е да бъдем сред първите четирима и да вземем квота. Ще тренираме здраво и ще се борим за златото, а не за второто или третото място. Целта е медал, световна титла и участие на Олимпиадата“, подчерта боксьорът.

Росенов призна, че успехите изискват сериозни лишения и пълна дисциплина. Неговите близки живеят в Германия, но той често се отказва от възможността да ги посещава, за да се концентрира върху подготовката си.

Един от най-важните моменти по пътя към европейската титла беше победата над Всеволод Шумков. Руснакът надделя над Росенов във финала на Европейското първенство през 2024 година, но в София българинът взе реванш с 3:2 съдийски гласа.

„Най-големия си урок получих именно срещу него през 2024 година. Тогава разбрах, че трябва да тренирам повече и никога да не се отпускам. Знаех, че рано или късно ще се срещнем отново. Победата сега беше много сладка“, каза Росенов.

Рами Киуан също се качи на почетната стълбичка в София, след като спечели бронзов медал. Европейският шампион от 2024 година обаче не остана доволен от представянето си.

„Няма как равносметката ми да бъде положителна. Критичен съм към себе си и няма да се задоволя с третото място. Изпълнихме минималната цел, но искам повече“, заяви Киуан.

Той планира да премине в олимпийската категория до 70 килограма, където ще преследва нови успехи и място на Игрите в Лос Анджелис.

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