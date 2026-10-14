Балистична ракета порази централата на „Сауди Арамко“

Балистична ракета порази централата на държавната петролна компания на Саудитска Арабия „Сауди Арамко“, съобщи източник от компанията, цитиран от Ройтерс.

„Сауди Арамко“ е най-голямата нефтена компания в света и е гръбнакът на икономиката на кралството.

Висока офис сграда в комплекса на „Сауди Арамко“ в град Дахран в източната част на страната е била поразена снощи. Повредени са трите ѝ най-горни етажа.

В комплекса в Дахран се намира основният оперативен център на „Сауди Арамко“, управляващ голяма мрежа от петролни платформи на сушата и в морето, тръбопроводи, рафинерии и терминали за износ.

Ръководената от Саудитска Арабия коалиция заяви, че фрагменти от ракета, която е била прехваната и унищожена в Дахран, са паднали върху жилищен район, без да предостави допълнителни подробности.

Властите съобщиха още, че дронове и ракети са били прехванати и унищожени в Рияд и в южната част на страната.

Йеменските бунтовници хуси от една седмица изстрелват балистични ракети и дронове срещу ключови саудитски обекти в отговор на подкрепата, която кралството оказва на правителствените сили, които се сражават срещу срещу хусите във възобновената гражданска война в Йемен. Международното летище в Рияд бе поразено четири пъти, включително в събота, когато бяха убити 13 души.