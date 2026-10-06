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Фон дер Лайен осъди ударите срещу корабите в българската икономическа зона

Фон дер Лайен осъди ударите срещу корабите в българската икономическа зона
АП/БТА

Напълно съпричастни сме с държавите от ЕС по източния фланг, написа председателят на Еврокомисията

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен излезе с остра позиция, определяйки като неприемливи ударите с дронове срещу цивилни плавателни съдове в Изключителната българска икономическа зона на Черно море. В публикация в социалната мрежа Х тя подчерта, че ситуацията в Черноморския регион предизвиква все по-голяма тревога.

„Търговски кораби и невинните им екипажи бяха взети на прицел, има жертви“, отбеляза тя. „Два търговски кораба днес бяха ударени в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Това се случва само ден, след като турски кораб с украинско зърно бе улучен и потопен край румънския бряг“, добавя Фон дер Лайен.

„Въпреки че точните обстоятелства за тези инциденти все още не са установени, събитията будят тревога. Нападенията срещу цивилни кораби са неприемливи. Напълно съпричастни сме с държавите от ЕС по източния фланг“, написа председателят на комисията.

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