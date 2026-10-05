На 24 години и със скандална снимка с пушка: Коя е новата заместник-прессекретарка на Белия дом

Белият дом защити назначаването на 24-годишната Бени Рей Хармъни за заместник-прессекретар, след като отново набра популярност нейна снимка от 2021 г., на която позира с пушка и тениска с нецензурно послание срещу тогавашния американски президент Джо Байдън.

От администрацията определиха Хармъни като „доверен глас на движението MAGA“.

Преди да се присъедини към екипа на Белия дом, тя е работила като кореспондент на консервативната медийна платформа Real America’s Voice, която излъчва и предаването на бившия съветник на Доналд Тръмп Стив Банън.

В професионалната си биография Хармъни има и работа за консервативната организация Turning Point USA, както и за екипите на републиканските политици Мат Гейц и Пол Госар.

Бившият конгресмен от Флорида Мат Гейц се оказа в центъра на редица скандали. Доклад на етичната комисия на Камарата на представителите отправи срещу него тежки обвинения, включително за сексуални отношения с непълнолетна и употреба на наркотици. Гейц вече не е член на Конгреса.

Хармъни е била част и от екипа на конгресмена от Аризона Пол Госар. През 2021 г. Камарата на представителите официално порица Госар заради публикувано от него анимационно видео, изобразяващо насилие срещу демократката Александрия Окасио-Кортес и тогавашния президент Джо Байдън. По това време Хармъни публикува видео в негова защита.

Тя привлече по-широко внимание в консервативните медии през 2025 г., когато напусна работата си като телевизионна водеща в Спрингфийлд, Илинойс. Преди това Хармъни направи емоционално обръщение в ефир, посветено на покойния Чарли Кърк, когото определи като свой първи работодател и ментор.

Сега назначението ѝ в Белия дом отново насочи вниманието към миналото ѝ и предизвика реакции заради снимката от 2021 г.