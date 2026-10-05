Новини
Търси
Подкаст
Свят

На 24 години и със скандална снимка с пушка: Коя е новата заместник-прессекретарка на Белия дом

На 24 години и със скандална снимка с пушка: Коя е новата заместник-прессекретарка на Белия дом
Х

В професионалната си биография Бени Рей Хармъни има и работа за консервативната организация Turning Point USA

Белият дом защити назначаването на 24-годишната Бени Рей Хармъни за заместник-прессекретар, след като отново набра популярност нейна снимка от 2021 г., на която позира с пушка и тениска с нецензурно послание срещу тогавашния американски президент Джо Байдън.

От администрацията определиха Хармъни като „доверен глас на движението MAGA“.

Преди да се присъедини към екипа на Белия дом, тя е работила като кореспондент на консервативната медийна платформа Real America’s Voice, която излъчва и предаването на бившия съветник на Доналд Тръмп Стив Банън.

В професионалната си биография Хармъни има и работа за консервативната организация Turning Point USA, както и за екипите на републиканските политици Мат Гейц и Пол Госар.

Бившият конгресмен от Флорида Мат Гейц се оказа в центъра на редица скандали. Доклад на етичната комисия на Камарата на представителите отправи срещу него тежки обвинения, включително за сексуални отношения с непълнолетна и употреба на наркотици. Гейц вече не е член на Конгреса.

Хармъни е била част и от екипа на конгресмена от Аризона Пол Госар. През 2021 г. Камарата на представителите официално порица Госар заради публикувано от него анимационно видео, изобразяващо насилие срещу демократката Александрия Окасио-Кортес и тогавашния президент Джо Байдън. По това време Хармъни публикува видео в негова защита.

Тя привлече по-широко внимание в консервативните медии през 2025 г., когато напусна работата си като телевизионна водеща в Спрингфийлд, Илинойс. Преди това Хармъни направи емоционално обръщение в ефир, посветено на покойния Чарли Кърк, когото определи като свой първи работодател и ментор.

Сега назначението ѝ в Белия дом отново насочи вниманието към миналото ѝ и предизвика реакции заради снимката от 2021 г.

Още по темата

Тръмп за Мелони след месеци на напрежение: "Тя винаги ми е харесвала"

Тръмп за Мелони след месеци на напрежение: "Тя винаги ми е харесвала"

Растящите цени свалят рейтинга на Тръмп

Растящите цени свалят рейтинга на Тръмп

Тръмп: Не вярвам, че Нетаняху е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври

Тръмп: Не вярвам, че Нетаняху е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Водещи

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

Софийският университет запазва лидерската си позиция в рейтинга за 2026 г.

  • Преди 3 минути
Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

Русия отрече за втори заболял покрай инцидент в лаборатория за чума

  • Преди 3 минути
Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

Напрежение в Реал Мадрид: Моуриньо провел сериозен разговор с Мбапе

  • Преди 5 минути
Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

  • Преди 11 минути
Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

  • Преди 17 минути
Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 26 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 36 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела