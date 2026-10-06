Най-важното от света на 06.10.2026-та г.

Дронове поразиха два търговски кораба в българската икономическа зона, започна спасителна операция

Два търговски кораба бяха поразени при атака с безпилотни летателни апарати в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Инцидентът е първият подобен случай с кораби в българската икономическа зона, като в района източно от нос Свети Атанас и град Бяла се провежда мащабна спасителна операция. Информацията първоначално беше съобщена като непотвърдена, а по-късно бе потвърдено, че два търговски плавателни съда са били поразени.

По предварителни данни атакуваните кораби са ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, който е под флага на Палау. Единият от плавателните съдове е потънал, а 18-членният екипаж на другия е бил евакуиран и спасен.

Двата кораба са подали сигнали за бедствие. По данни на БНР единият плавателен съд е изчезнал от радарите на Гранична полиция около 9:00 часа, а екипажът му остава в неизвестност. Моряците от втория кораб са били спасени.

Франция се тресе от протести: 1800 училища са блокирани

Франция беше обхваната от вълна на недоволство, след като ученици, учители и родители излязоха на протести в редица големи градове като Марсилия, Нант, Лион и Париж, предава Ройтерс.

По данни на Гимназиалния студентски съюз, настоящата мобилизация е довела до блокирането и затварянето на 1800 училища в страната.

Демонстрантите настояват за спешни държавни мерки срещу хроничния недостиг на преподаватели, пренаселените класни стаи и лошото състояние на учебните сгради, които според тях са следствие от дългогодишната липса на инвестиции в инфраструктурата.

Рекордна атака с дронове срещу Москва: Има загинал и ранени

При украинската атака с дронове в Московска област тази нощ е загинал един човек, а шестима са били ранени. Информацията бе съобщена от губернатора на руския регион Андрей Воробьов и цитирана от ТАСС.

Жертвата е 20-годишен мъж, като при нападението са нанесени материални щети на автомобили, къщи и други сгради. Според уточнението на Воробьов в неговия канал в мобилното приложение Макс, над Московска област са били унищожени 185 дрона.

Кметът на руската столица Сергей Собянин обяви по-рано, че Украйна е използвала общо 650 безпилотни летателни апарати за атака срещу Московския регион тази нощ.

Зеленски: Русия атакува два цивилни кораба в българската икономическа зона

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е извършила комбинирана атака с морски и въздушни дронове срещу цивилни кораби в българската изключителна икономическа зона.

Във вечерното си обръщение на 6 октомври Зеленски каза, че при атаката са били поразени два цивилни кораба. Единият кораб е потънал, а другият е получил значителни повреди.

„Украинските Сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето“, заяви украинският президент.

Израелският министър на отбраната: „Хамас“ ще плати висока цена при нова атака

Израелският министър на отбраната Израел Кац разпореди на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) да повишат бдителността си преди възпоменанията по повод годишнината от нападението на 7 октомври 2023 г.

Той предупреди „Хамас“, както и населението в ивицата Газа, че ще последва „висока цена“, ако бъде извършена нова атака срещу Израел, предаде Франс прес.

Заповедта е издадена заради разузнавателна информация за възможни атаки и атентати от страна на „Хамас“ срещу израелски военнослужещи, съобщи ведомството на Кац.