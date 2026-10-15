Русия арестува шведски гражданин, заподозрян в подготовка на саботажи срещу военни обекти

Русия обяви ареста на шведски гражданин, заподозрян в незаконно преминаване на границата с цел извършване на атентати и саботажи срещу военни обекти. Това съобщи Федералната служба за сигурност (ФСС), цитирана от ТАСС.

Мъжът е задържан в Себежски район на Псковска област в Северозападна Русия, близо до границата с Латвия. Руските власти не разкриват името и възрастта му.

Според съобщението на ФСС шведският гражданин е влязъл незаконно в страната с намерението да извърши диверсионни и терористични действия срещу военни обекти. От службата твърдят, че той е използвал като прикритие намерението си да се присъедини към руските въоръжени сили.

По данни на руските служби между февруари и юни 2026 г. мъжът е служил по договор като командир на отделение за безпилотни авиационни комплекси в 24-и отделен щурмови батальон на организация, която Русия е обявила за терористична. ФСС твърди, че разполага с документи, доказващи участието му в бойни действия срещу Русия в състава на украинските въоръжени сили през този период.

Започнало е разследване за незаконно преминаване на държавната граница. Според руските власти срещу задържания могат да бъдат повдигнати и обвинения за участие в терористична дейност и наемничество.

От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. двете страни редовно се обвиняват взаимно в шпионаж и саботажни операции. Украйна е извършвала атаки на руска територия, включително срещу високопоставени военни и политически фигури, подкрепящи Кремъл, отбелязва Франс прес.

Междувременно Русия често съобщава за задържани лица, обвинени в сътрудничество с Киев. По информация на агенцията през последните години в страната са арестувани и граждани на западни държави по подозрения в шпионаж или по други обвинения.