Танкер се запали в Черно море край руския град Сочи

Танкер се е запалил в Черно море край руския град Сочи, в Краснодарския край. Заради инцидента плажовете на федералната територия Сириус са временно затворени, съобщиха Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на местната администрация.

По-рано местни медии публикуваха видео, на което се вижда горящ плавателен съд в Черно море срещу централната част на Сочи.

Ръководителят на администрацията на Сириус Дмитрий Плишкин съобщи, че плавателният съд се е запалил в акваторията на Черно море. По думите му плажовете остават затворени като превантивна мярка заради необходимостта да бъде гарантирана безопасността на хората.

Състоянието на морската вода и въздуха се следи постоянно съвместно с руската хидрометеорологична служба Росхидромет.

Засега местните власти не са съобщили какво е причинило пожара на борда на танкера.