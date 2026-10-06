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Танкер се запали в Черно море край руския град Сочи

Танкер се запали в Черно море край руския град Сочи
АР/БТА

Заради инцидента плажовете на федералната територия Сириус са временно затворени

Танкер се е запалил в Черно море край руския град Сочи, в Краснодарския край. Заради инцидента плажовете на федералната територия Сириус са временно затворени, съобщиха Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на местната администрация.

По-рано местни медии публикуваха видео, на което се вижда горящ плавателен съд в Черно море срещу централната част на Сочи.

Ръководителят на администрацията на Сириус Дмитрий Плишкин съобщи, че плавателният съд се е запалил в акваторията на Черно море. По думите му плажовете остават затворени като превантивна мярка заради необходимостта да бъде гарантирана безопасността на хората.

Състоянието на морската вода и въздуха се следи постоянно съвместно с руската хидрометеорологична служба Росхидромет.

Засега местните власти не са съобщили какво е причинило пожара на борда на танкера.

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