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Най-малко 17 ранени при нощни сблъсъци в Прищина

Най-малко 17 ранени при нощни сблъсъци в Прищина
АП/БТА

Напрежението в страната е провокирано от осъдителните присъди срещу бивши ръководители на Армията за освобождение на Косово (АОК)

Протестите в косовската столица Прищина ескалираха в остри сблъсъци през изминалата нощ. По данни на Косовското радио и телевизия, в резултат на безредиците са ранени най-малко 17 души, сред които и шестима полицаи. Напрежението в страната е провокирано от осъдителните присъди срещу бивши ръководители на Армията за освобождение на Косово (АОК), които бяха обявени в средата на септември.

Напрежението започна, след като на 16 септември Специалният съд за Косово в Хага призна за виновни бившите лидери на АОК Хашим Тачи, Якуп Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими по обвинения в извършване на военни престъпления по време на конфликта през 1998-1999 г. Съдът наложи присъди от по 25 години затвор за експрезидента Тачи и за Красничи, докато Весели и Селими получиха съответно 18 и 13 години лишаване от свобода. Решението предизвика буря от недоволство в Косово и Албания и отприщи вълна от ежедневни масови демонстрации.

На този фон в края на септември опозиционната Демократическа партия на Косово (ДПК) внесе законодателни промени, засягащи дейността на Специалния съд. От ДПК поставиха ултиматум, че ще подкрепят избора на нов държавен глава само срещу приемането на поправките. Крайният срок за избор на президент изтича днес, като от 5 април постът се заема временно от изпълняващата длъжността Албулена Хаджиу, след като мандатът на Вьоса Османи изтече без избран приемник.

Вчера косовският парламент прие предложения от опозицията законопроект на първо четене с убедително мнозинство от 91 гласа „за“. Настояването на ДПК за незабавно гласуване и на второ четене обаче не бе изпълнено от ръководството на парламента. Това ядоса събралото се пред сградата множество, което започна да замеря парламента с пиротехника и предмети, блокирайки изходите за част от депутатите. В кулоарите се стигна и до вербални сблъсъци с представителите на управляващото Движение „Самоопределение“ Фаруш Реджепи и Сами Куртеши, както и с журналиста Йетон Сопа.

Към полунощ ситуацията по централните улици излезе извън контрол. Служителите на реда бяха принудени да използват сълзотворен газ и водни оръдия, за да овладеят тълпата. Официалните полицейски доклади сочат, че медицинска помощ са потърсили 11 демонстранти и шестима униформени, а трима души са арестувани за провокации.

Недоволството обаче не е стихнало. От Организацията на ветераните от АОК, която координира проявите, обявиха, че подновяват протестните действия пред парламента днес в 10:00 ч.

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