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Туристическo корабче се вряза във вила на Босфора

Туристическo корабче се вряза във вила на Босфора
Личен архив

Няма пострадали при инцидента

Туристическо корабче за разходки се вряза във вила на Босфора, предават турските медии. 

Плавателният съд се е врязал в 200-годишната историческа вила „Казаскер Неджметтин Ефенди“, намнираща се в квартал Кандилли на Истанбул. 

Няма пострадали при инцидента, станал късно снощи.

По неустановени до момента причини плавателният съд е изгубил контрол и се е насочил към брега.

Преди сблъска с вилата корабчето е ударило акостирала пред вилата яхта.

Нанесени са материални щети по кея и бреговата инфраструктура на имота, както и по акостиралия плавателен съд.

Кадри от охранителните камери, запечатали момента на сблъсъка, са разпространени в социалните мрежи от собственичката на имота Дерин Мермерджи. Тя е обявила, че започва съдебни действия заради инцидента. 

Предприето е разследванве по случая. 

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