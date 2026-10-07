Туристическo корабче се вряза във вила на Босфора

Туристическо корабче за разходки се вряза във вила на Босфора, предават турските медии.

Плавателният съд се е врязал в 200-годишната историческа вила „Казаскер Неджметтин Ефенди“, намнираща се в квартал Кандилли на Истанбул.

Няма пострадали при инцидента, станал късно снощи.

По неустановени до момента причини плавателният съд е изгубил контрол и се е насочил към брега.

Преди сблъска с вилата корабчето е ударило акостирала пред вилата яхта.

Нанесени са материални щети по кея и бреговата инфраструктура на имота, както и по акостиралия плавателен съд.

Кадри от охранителните камери, запечатали момента на сблъсъка, са разпространени в социалните мрежи от собственичката на имота Дерин Мермерджи. Тя е обявила, че започва съдебни действия заради инцидента.

Предприето е разследванве по случая.