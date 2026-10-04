AI променя пазара на труда: кои професии ще са най-търсени през следващите години

Изкуственият интелект все по-осезаемо променя начина, по който работим, като автоматизира редица задачи, но едновременно с това създава и нови професии и изисквания към служителите.

Според последния анализ на Световния икономически форум технологичният напредък може да доведе до създаването на до 170 милиона нови работни места през следващите няколко години.

На този фон ИТ секторът продължава да бъде сред най-перспективните области за професионално развитие. Четири направления се открояват с особено голям потенциал – изкуствен интелект и машинно обучение, анализ на данни, DevOps и облачни технологии, както и киберсигурност. Образователните програми все по-често се насочват към тези умения и предлагат практически обучения, които улесняват професионалната преквалификация.

Сред най-бързо растящите потребности на бизнеса е тази от специалисти, способни да разработват и внедряват решения с изкуствен интелект. Те създават модели за обработка на информация и автоматизация на сложни процеси, които намират приложение в разнообразни сфери – от финансите и здравеопазването до електронната търговия. В региона търсенето на инженери и програмисти с компетенции в областта на AI е нараснало с над 80%.

Паралелно с това компаниите разполагат с все по-големи масиви от информация, което превръща анализа на данни в ключово умение за бизнеса. Специалистите в тази област обработват суровата информация и я превръщат в практически изводи, които могат да подпомогнат вземането на управленски решения. Затова познанията в анализа на данни придобиват все по-голямо значение за професионалистите в маркетинга, продажбите и финансите.

Разрастването на дигиталните услуги изисква и надеждна технологична инфраструктура. Именно тук се намесват DevOps специалистите и експертите по облачни технологии. Те работят както по разработването и внедряването на софтуер, така и по управлението на облачни среди и сървъри. С преместването на все повече бизнес процеси в облака потребността от хора, които могат да поддържат подобна инфраструктура, продължава да се увеличава.

Дигитализацията обаче носи със себе си и нови рискове. Кибератаките и нарушенията на сигурността превръщат защитата на данните и системите във все по-голям приоритет за компаниите. Специалистите по киберсигурност трябва да могат не само да реагират при атака, но и да откриват потенциални заплахи и да защитават мрежи и потребителски профили.

Технологичните промени вече не са бъдеща перспектива, а част от настоящето на пазара на труда.