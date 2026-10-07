ЕС обмисля нов корпоративен данък за технологичните гиганти от САЩ

Брюксел обмисля да обложи големите американски технологични компании чрез широк налог върху мащабните корпорации, в опит да увеличи приходите за ЕС, съобщи вестник Financial Times, цитиран по Ройтерс.

Европейската комисия работи по нови начини за събиране на повече приходи от технологични групи като Apple, Meta и Google, без да ги отделя или посочва изрично, съобщава изданието, цитирайки шестима служители, запознати с дискусиите.

Брюксел обмисля промени в своето предложение „Корпоративен ресурс за Европа“ (CORE), които биха изисквали от всички компании, опериращи в ЕС с годишни приходи от над 100 милиона евро (112,32 милиона долара), да плащат годишна еднократна данъчна вноска, се казва в доклада.

В сегашния си вид CORE изисква от тези компании да плащат фиксиран годишен налог в размер между 100 000 и 750 000 евро, което обхваща само малка част от приходите на една мултинационална компания.

„Някои столици от ЕС са против чист дигитален данък, защото не искат да разстройват американците, а много повече са против CORE“, заяви служител на ЕС пред FT. „Решението е да се разшири обхватът на данъка, така че да покрие практически всички големи компании.“

Европейската комисия, Асоциацията на компютърната и комуникационната индустрия (CCIA), която представлява няколко американски технологични компании, както и Apple, Google и Meta, не отговориха веднага на запитванията на Reuters за коментар извън редовното работно време.

През юни президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши със 100% мито върху всички стоки от всяка страна, която наложи данък върху дигиталните услуги на американски компании.

Службата на Търговския представител на САЩ, която отдавна заплашва европейските страни с ответни мита, ако наложат подобни данъци, твърди, че тези налози дискриминират американските компании, които доминират в сектора в глобален мащаб.