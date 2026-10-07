Новини
Търси
Подкаст
Икономика

ЕС обмисля нов корпоративен данък за технологичните гиганти от САЩ

ЕС обмисля нов корпоративен данък за технологичните гиганти от САЩ
АП/БТА

Решението е да се разшири обхватът на данъка, така че да покрие практически всички големи компании, заяви служител на Брюксел

Брюксел обмисля да обложи големите американски технологични компании чрез широк налог върху мащабните корпорации, в опит да увеличи приходите за ЕС, съобщи вестник Financial Times, цитиран по Ройтерс.

Европейската комисия работи по нови начини за събиране на повече приходи от технологични групи като Apple, Meta и Google, без да ги отделя или посочва изрично, съобщава изданието, цитирайки шестима служители, запознати с дискусиите.

Брюксел обмисля промени в своето предложение „Корпоративен ресурс за Европа“ (CORE), които биха изисквали от всички компании, опериращи в ЕС с годишни приходи от над 100 милиона евро (112,32 милиона долара), да плащат годишна еднократна данъчна вноска, се казва в доклада.

В сегашния си вид CORE изисква от тези компании да плащат фиксиран годишен налог в размер между 100 000 и 750 000 евро, което обхваща само малка част от приходите на една мултинационална компания.

„Някои столици от ЕС са против чист дигитален данък, защото не искат да разстройват американците, а много повече са против CORE“, заяви служител на ЕС пред FT. „Решението е да се разшири обхватът на данъка, така че да покрие практически всички големи компании.“

Европейската комисия, Асоциацията на компютърната и комуникационната индустрия (CCIA), която представлява няколко американски технологични компании, както и Apple, Google и Meta, не отговориха веднага на запитванията на Reuters за коментар извън редовното работно време.

През юни президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши със 100% мито върху всички стоки от всяка страна, която наложи данък върху дигиталните услуги на американски компании.

Службата на Търговския представител на САЩ, която отдавна заплашва европейските страни с ответни мита, ако наложат подобни данъци, твърди, че тези налози дискриминират американските компании, които доминират в сектора в глобален мащаб.

Още по темата

Без печати в паспортите: ЕС премина изцяло към дигитален контрол по границите

Без печати в паспортите: ЕС премина изцяло към дигитален контрол по границите

Нарендра Моди рекламира Индия като дигитален хъб

Нарендра Моди рекламира Индия като дигитален хъб

Забраната на мрежите: Дигитален свят. Аналогов контрол.

Забраната на мрежите: Дигитален свят. Аналогов контрол.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира до края на ноември

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира до края на ноември

Забраната на онлайн хазарта в Бразилия отпуши черния пазар

Забраната на онлайн хазарта в Бразилия отпуши черния пазар

Кристалина Георгиева: Светът не може повече да отлага трудните икономически решения

Кристалина Георгиева: Светът не може повече да отлага трудните икономически решения

Кристалина Георгиева: Цените на енергията, рекордният дълг и бумът на ИИ застрашават растежа

Кристалина Георгиева: Цените на енергията, рекордният дълг и бумът на ИИ застрашават растежа

Световната банка понижи очакванията си за икономически растеж на България за 2027 г.

Световната банка понижи очакванията си за икономически растеж на България за 2027 г.

Водещи

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 2 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 15 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 29 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 38 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 48 минути
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 58 минути
Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Хърватия, Северна Македония и Босна спряха временно българска БЦЖ ваксина

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

Саудитската коалиция нанесе удари по 82 обекта на хутите в Йемен

  • Преди 1 час
Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна

Любомир Кючуков: Черно море е единственото място, където се води реална война, извън Русия и Украйна