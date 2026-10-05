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Уругвай измести Португалия като най-доброто място за живот на старини

Уругвай измести Португалия като най-доброто място за живот на старини
Pixabay

Въпреки разместванията на върха, Европа запазва доминацията си в проучването, което анализира общо 46 програми за пасивен доход и пребиваване

Нов лидер оглавява класацията за най-добрите дестинации за старини - Уругвай заема първото място в престижния Индекс за пенсиониране за 2026 г. на организацията Global Citizen Solutions. Латиноамериканската държава измества миналогодишния първенец Португалия, която отбелязва спад до пета позиция, пише Euronews.  

Промяната се дължи на новото изискване в Португалия от май месец, според което кандидатите извън ЕС трябва да пребивават в страната 10 години вместо досегашните 5, за да получат гражданство.

Въпреки разместванията на върха, Европа запазва доминацията си в проучването, което анализира общо 46 програми за пасивен доход и пребиваване. Старият континент присъства с цели шест държави в топ 10, сред които Испания (класирана на трето място), Латвия, Андора, Италия и Гърция. Европейските дестинации печелят точки с висок жизнен стандарт, силни паспорти и ясни процедури за гражданство, но губят позиции заради по-високите си данъци.

Изследването оценява държавите въз основа на пет основни критерия, като най-голяма тежест се дава на качеството на живот, последвано от свободата на движение, данъчния режим, бързината на кандидатстване и разходите за издръжка.

Регионалните акценти в доклада показват, че Уругвай печели благодарение на изключително стабилното си и балансирано представяне във всички категории, без да е категоричен лидер в нито една от тях. Като цяло регионът на Южна и Северна Америка привлича с достъпни разходи и изгодни данъчни условия. Островната държава Мавриций пък заема престижното второ място в глобалния индекс, предлагайки най-добрите условия на африканския континент чрез комбинация от силни показатели и примамливи данъчни ставки.

От друга страна, страните от Близкия изток и по-специално Персийския залив са привлекателни с експресни процедури и ниско данъчно облагане. Обединените арабски емирства (ОАЕ) заемат 19-о място в общата класация, но са номер едно по данъчни облекчения, като големият им минус остава липсата на стандартизиран път за придобиване на гражданство. В крайна сметка експертите подчертават, че перфектната дестинация е строго индивидуална и зависи изцяло от личните приоритети и профила на всеки бъдещ пенсионер.

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