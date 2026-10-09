26 октомври ще бъде неучебен, но присъствен ден за учениците

Със заповед на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев 26 октомври (понеделник) е определен за неучебен, но присъствен ден за всички ученици.

Решението е свързано с необходимостта от време за подготовка на класните стаи след изборите за президент и вицепрезидент на Република България, за да могат учебните занятия да продължат нормално. Въпреки че няма да се провеждат учебни часове, в училищата ще бъде организирана дейност за учениците. Така родителите ще могат да оставят децата си там, без да се налага да променят работния си график или да търсят други възможности за грижата за тях.

Учителите ще преразпределят учебния материал по съответните предмети, предвиден за този ден, така че да не се наруши цялостният образователен процес.