Имитирал маймуна и преследвал чужденец: Обвиниха 23-годишен в София

23-годишен мъж е привлечен като обвиняем за хулигански действия, извършени по расистки и ксенофобски подбуди в центъра на София. Той е задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата настоява да остане за постоянно в ареста.

Инцидентът е станал на 10 октомври в района на Народния театър "Иван Вазов", съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Според събраните до момента доказателства обвиняемият, посочен с инициали Н.И., започнал да издава звуци, наподобяващи маймунски, и да отправя подигравателни реплики към чужд гражданин заради расовата му принадлежност.

След словесните нападки 23-годишният мъж преследвал чужденеца по улиците в центъра на столицата, като продължил да демонстрира агресивно поведение към него.

От прокуратурата определят действията като грубо нарушение на обществения ред, отличаващо се с изключителна дързост и извършено по расистки и ксенофобски подбуди.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 325, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, за което е предвидено наказание лишаване от свобода.

Софийската районна прокуратура е внесла искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Предстои Софийският районен съд да се произнесе дали обвиняемият ще остане в ареста.