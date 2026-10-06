Къде няма да има вода в София на 7 октомври

"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 7 октомври - сряда във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Ген. Инзов“, жк. „Левски“ В се налага спиране на водоподаването от 13:00 до 18:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: жк. „Левски“ В.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Станислав Доспевски“ до бл. 14.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.