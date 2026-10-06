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Къде няма да има вода в София на 7 октомври

Къде няма да има вода в София на 7 октомври
pixabay

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването

"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 7 октомври - сряда във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по ул. „Ген. Инзов“, жк. „Левски“ В се налага спиране на водоподаването от 13:00 до 18:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: жк. „Левски“ В.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Станислав Доспевски“ до бл. 14.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.

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