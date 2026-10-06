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Кап. Васил Данов: Трябваше още часове след атаката да знаем чии са дроновете

Кап. Васил Данов: Трябваше още часове след атаката да знаем чии са дроновете

Той заяви, че няма очаквания от предстоящото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента

Българските власти трябва да установят възможно най-бързо кой стои зад атаката с дронове срещу двата кораба в Черно море, а свикването на Консултативния съвет за национална сигурност няма да даде необходимите отговори. Това заяви капитан I ранг о.з. Васил Данов, който отправи остри критики към действията на държавата след инцидента.

„През последните 30 години ние сме в грешно положение, не навреме, в грешна посока“, коментира Данов на въпрос има ли основания за притеснения за сигурността на България след атаката.

Той заяви, че няма очаквания от предстоящото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента.

„Не очаквам нищо. Съветът няма какво да реши и да помогне. Това не е въпрос на Консултативен, а на експертен съвет, на компетентните органи за сигурността. Утре ще бъде един политически спор и ще си разменят предизборни удари“, прогнозира кап. Данов.

Според него институциите трябва да дадат ясен отговор кой е извършил атаката срещу корабите.

„И до днес няма официално изявление кой е извършител и кой е агресор. Това ми напомня началото на конфликта в Украйна, когато се разбра, че са влезли руски войски“, каза той.

Данов изрази надежда произходът на дроновете да бъде установен най-късно през следващите дни.

„Надявам се до другата седмица да разберат чии са дроновете. Турските медии съобщават, че руски дронове атакуват турски кораби и екипажи с украинско зърно. Нашите управници правят същите грешки с приклякане. Длъжни сме да знаем осем часа след атаката на тези кораби кой го е направил“, заяви той.

По думите му покрай българското и румънското крайбрежие преминават кораби, превозващи украинско зърно.

Кап. Данов засегна и състоянието на системите за наблюдение и отбранителната политика на страната. По думите му българското въздушно пространство се следи с радари на около 40 години.

Той разкритикува и решенията България да не се присъедини към т.нар. „Коалиция на желаещите“ и към инициативата за европейски ядрен щит.

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