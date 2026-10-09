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От 120 на 600 евро за един диван: Разследване разкрива схема с хамалски фирми в София

От 120 на 600 евро за един диван: Разследване разкрива схема с хамалски фирми в София
Pixabay

Клиенти разказват за първоначално ниски оферти, последвани от сметки за стотици и хиляди евро, натиск и заплахи

Ниски цени по телефона, а след свършената работа – сметки за стотици и дори хиляди евро. За подобни практики разказват потърпевши в разследване на NOVA, посветено на фирми за хамалски и строително-ремонтни услуги в София. Срещу част от тях има множество сигнали до полицията и прокуратурата.

Един от случаите е с жена, наела бригада, за да изнесе диван от апартамента си. По телефона ѝ била обявена цена между 80 и 120 евро, но след като мебелта била свалена, според дъщеря ѝ работниците поискали 600 евро. Жената твърди, че майка ѝ е била подложена на натиск и заплахи, ако откаже да плати.

В друг случай мъж потърсил фирма за спешно почистване на мазе. Първоначално му била посочена цена от 180 евро на кубичен метър, но малко след началото на работата бригадата поискала 1800 евро. След отказ от негова страна и заявено намерение да бъде извикана полиция, сумата в крайна сметка била намалена до 400 евро.

Още по-фрапиращ е случай, при който баща и дъщеря получили ориентировъчна оферта от около 100 евро за транспорт на мебели, а след доставката били поискани над 2000 евро. Семейството твърди, че след напрежение и преговори е платило 1500 евро.

В разследването се разказва и за жена, на която първоначално били поискани 140 лева за преместване на кухня. Преди товаренето обаче сумата скочила до 48 000 лева. В крайна сметка жената платила 800 лева, след което завела дело и го спечелила.

Екипът на NOVA е потърсил Кирил Михайлов, собственик на фирми, предлагащи подобни услуги. Той отрича да има практика за рязко увеличаване на цените и твърди, че условията се уточняват предварително и се издават фактури. Потвърждава и че е давал обяснения в полицията по сигнали срещу него.

От Софийската районна прокуратура съобщават, че срещу фирмите му са подавани множество сигнали, а по един от случаите е образувано досъдебно производство. От прокуратурата посочват и че Михайлов има две предишни осъждания.

Разследването проследява и дейността на Тихомир Кочов и свързани с него строително-ремонтни услуги. Клиенти отново разказват за многократно завишени крайни суми и натиск при плащането. Срещу Кочов има и досъдебно производство за закана с убийство след сигнал на клиент, наел бригада за къртене.

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