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Пет изящни сгради са във фокуса на пленер „Архитектурното наследство на София“

Пет изящни сгради са във фокуса на пленер „Архитектурното наследство на София“
Снимка: ФБ, Красен Андреев

20 години се бави реставрацията на Североизточното крило на Княжеския дворец

Научавайки нови неща за сградите, младите хора неусетно стават ценители на културното наследство, каза Мария Иванова, инициатор на проекта „Архитектурното наследство на София“, при откриването на едноименната изложба тази вечер в античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“.

Форматът започва през 2019 г. във Варна, където предстои осмото му издание, а от 2024 г. пленери се организират в София и Пловдив. Тазгодишното издание в София събира ученици от две съседни училища – Националната гимназия за приложни изкуства „Св. Лука“ и Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“.

По думите на Иванова около инициативата се формира общност, която обединява различни поколения. „Много е важно да се поддържа една такава критична маса от хора, защото в случай на посегателства срещу сгради, които са културни ценности, трябва да има кой да реагира“, каза тя.

Иванова обърна внимание на Североизточното крило на Княжеския дворец – един от архитектурните обекти, включени в тазгодишния пленер, чиято 130-годишнина беше отбелязана през 2025 г. По думите ѝ реставрацията на крилото се бави вече около 20 години заради липсващ документ за собственост. „Много се надяваме в скоро време да се разреши този проблем“, каза Иванова.

Пленерът тази година е посветен на пет сгради, свързани с годишнини. Освен Североизточното крило на Княжеския дворец, сред тях са някогашното Чиновническо застрахователно дружество и сградата на индустриалеца Самуел Патак, които навършват 100 години, домът на инженер Георги Савов на ул. „Будапеща“, построен преди 110 години, и 120-годишната сграда на братя Хентови.

Иванова разказа, че индустриалецът Самуел Патак модернизира хартиената индустрия в България, а в края на живота си развива и благотворителна дейност. Той подпомага свои служители и учени от Българската академия на науките да издават трудовете си. „Покрай сградите всъщност научаваме повече неща и за самите личности, които са живели в тях“, каза тя.

По време на откриването беше показан и 16-минутен филм за пленера, монтиран от Зорница Николова, която ръководи работата на учениците по видеото. В рамките на вечерта бяха връчени и наградите от тазгодишното издание.

Децата по този начин много дълбоко влизат в темата за ценностите на архитектурата, нашето наследство в София“, каза арх. Руси Делев, председател на управителния съвет на Камарата на архитектите в БългарияРегионална колегия София област и член на журито. По думите му участниците научават множество подробности за архитектурното наследство. „Дори аз се изумявам колко много детайли Мария им е предала“, каза той.

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