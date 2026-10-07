Промени за частните охранители: Какво реши парламентът

Повече хора ще могат да работят в частната охранителна дейност, след като парламентът прие на второ четене промени в закона, внесени от Министерския съвет.

Една от основните промени е премахването на изискването трудовият договор на служителите в сектора задължително да бъде основен. Така частната охрана ще може да се извършва и като допълнителна заетост.

В мотивите към промените се посочват случаи като охраната на заведения и дискотеки, сезонни и временни обекти и различни мероприятия, при които служителите често имат друга основна работа.

Промени има и при личната охрана. Юридически лица вече ще могат да бъдат възложители по договор за охрана на свои управители, собственици, служители или други длъжностни лица, когато срещу тях съществува реална заплаха.

Целта е да бъдат обхванати и ситуации, при които застрашеният човек няма финансова възможност сам да покрива разходите за своята охрана.

Променя се и съставът на Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност, както и режимът на държавните такси при издаването на необходимите удостоверения.

По време на разглеждането не беше прието предложение лица, осъждани за сексуални посегателства, включително срещу непълнолетни, да не могат да извършват частна охранителна дейност независимо от настъпила реабилитация.

Предложението беше внесено от Анна Бодакова от „Демократична България“. В подкрепа на текста Божидар Божанов заяви, че според него подобно ограничение би осигурило по-голяма защита за гражданите и децата.