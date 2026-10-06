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Слънчево и топло с температури до 28° утре

Слънчево и топло с температури до 28° утре
pixabay

Облачността ще се увеличава от запад, а сутринта на места са възможни слани

През следващото денонощие облачността ще се увеличава от запад-северозапад и постепенно ще обхване цялата страна. Вятърът в западните райони ще е слаб до почти тих, докато в източната част ще духа слаб юг-югоизточен вятър.

Затоплянето ще продължи, а минималните температури ще са между 0° в отделни райони на високите западни полета и котловините, където са възможни слани, и около 6° в София.

През деня температурите ще достигнат между 23° и 28°, а в столицата - около 24°.

В планинските райони времето ще остане предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от североизток, като в масивите на Западна България временно ще се обърне от северозапад.

Около 18° ще достигнат максималните температури на 1200 метра надморска височина, а на 2000 метра ще бъдат около 11°.

По българското Черноморие ще преобладава слънчево време, но следобед от север постепенно ще се увеличава високата облачност. Вятърът ще бъде слаб от юг-югоизток.

Максималните температури ще са между 21° и 24°. Морската вода ще бъде 19°-20°, а вълнението ще достигне 2 бала.

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