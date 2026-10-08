Новини
Търси
Подкаст
Общество

Спадът на нивото на река Дунав продължава

Спадът на нивото на река Дунав продължава
БТА

Критично ниските нива на реката създават сериозни затруднения за движението на товарните плавателни съдове

И тази сутрин продължава понижението на нивото на река Дунав в целия български участък.

Измервателните станции на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ отчитат стойности, които са значително под условната кота нула в почти всички основни хидрометеорологични пунктове. 

Днес водните нива по протежение на българския бряг отчитат следните параметри: Ново село: -89 см, Видин: -50 см, Лом: -42 см, Оряхово: -124 см, Никопол: -31 см, Свищов: -80 см, Русе: -121 см, Силистра: -121 см. 

През последните 72 часа се наблюдава трайна тенденция на отстъпване на водата с между 3 и 6 сантиметра на денонощие в средния и долния български участък:

При Русе водният стоеж спадна с нови 5 см за денонощие, задържайки се около нива от -121 см до -126 см под условната кота нула. За сравнение, в края на миналата седмица нивото бе малко по-високо, но негативният тренд се запазва. При Свищов и Силистра е отчетено допълнително понижение съответно с 4 см и 6 см спрямо данните от началото на седмицата. При Лом и Оряхово спадът е плавен — средно с по 3 см за денонощие. Единствено в най-горния участък (при Ново село и Видин) през последните дни се наблюдават незначителни колебания от +/- 1 до 2 см, които обаче не променят общата картина на маловодие, информира НОВА.

От Агенцията предупреждават, че критично ниските нива на реката създават сериозни затруднения за движението на товарните плавателни съдове. Образували са се плитчини и критични участъци в районите около островите Батин, Белене, Вардим и Белозем. 

В сила остават строгите ограничения за газене на корабите. Много от капитаните са принудени да претоварват съдовете на по-малко от половината от техния капацитет,

Още по темата

Ниското ниво на Дунав отново принуди АЕЦ „Козлодуй“ да намали мощността

Ниското ниво на Дунав отново принуди АЕЦ „Козлодуй“ да намали мощността

Румъния спря таксата по "Дунав мост" към България

Румъния спря таксата по "Дунав мост" към България

Леко повишение на нивото на река Дунав в българския участък

Леко повишение на нивото на река Дунав в българския участък

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Водещи

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 2 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 8 минути
Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджие: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 12 минути
Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

Симеон Дянков: Данък върху банковите свръхпечалби може да донесе над 1 млрд. евро в бюджета

  • Преди 18 минути
Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Милошев: Паметникът Шипка е най-сложният за реконструкция в страната

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 34 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 37 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 47 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 1 час