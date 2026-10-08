Спадът на нивото на река Дунав продължава

И тази сутрин продължава понижението на нивото на река Дунав в целия български участък.

Измервателните станции на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ отчитат стойности, които са значително под условната кота нула в почти всички основни хидрометеорологични пунктове.

Днес водните нива по протежение на българския бряг отчитат следните параметри: Ново село: -89 см, Видин: -50 см, Лом: -42 см, Оряхово: -124 см, Никопол: -31 см, Свищов: -80 см, Русе: -121 см, Силистра: -121 см.

През последните 72 часа се наблюдава трайна тенденция на отстъпване на водата с между 3 и 6 сантиметра на денонощие в средния и долния български участък:

При Русе водният стоеж спадна с нови 5 см за денонощие, задържайки се около нива от -121 см до -126 см под условната кота нула. За сравнение, в края на миналата седмица нивото бе малко по-високо, но негативният тренд се запазва. При Свищов и Силистра е отчетено допълнително понижение съответно с 4 см и 6 см спрямо данните от началото на седмицата. При Лом и Оряхово спадът е плавен — средно с по 3 см за денонощие. Единствено в най-горния участък (при Ново село и Видин) през последните дни се наблюдават незначителни колебания от +/- 1 до 2 см, които обаче не променят общата картина на маловодие, информира НОВА.

От Агенцията предупреждават, че критично ниските нива на реката създават сериозни затруднения за движението на товарните плавателни съдове. Образували са се плитчини и критични участъци в районите около островите Батин, Белене, Вардим и Белозем.

В сила остават строгите ограничения за газене на корабите. Много от капитаните са принудени да претоварват съдовете на по-малко от половината от техния капацитет,