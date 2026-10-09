Хена Виркуне - зам.-председателят на ЕК, идва в София
Освен с премиера Румен Радев се предвиждат и срещи с технологични компании
На 12 октомври изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, ще проведе работни срещи в България.
Тя ще разговаря с министър-председателя Румен Радев и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
Предвижда се Хена Виркунен да се срещне и с водещи компании от българската технологична индустрия.