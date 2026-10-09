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Хена Виркуне - зам.-председателят на ЕК, идва в София

Хена Виркуне - зам.-председателят на ЕК, идва в София
Снимка: Pixabay

Освен с премиера Румен Радев се предвиждат и срещи с технологични компании

На 12 октомври изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, ще проведе работни срещи в България.

Тя ще разговаря с министър-председателя Румен Радев и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Предвижда се Хена Виркунен да се срещне и с водещи компании от българската технологична индустрия.

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