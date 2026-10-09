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Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври
БТА

Проектът на решение бе предложен от Петър Витанов

Народното събрание и парламентарните комисии няма да провеждат редовни заседания в периода от 21 до 30 октомври 2026 г. Това гласува парламентът днес. 

Проектът на решение бе предложен от Петър Витанов от „Прогресивна България“ и група депутати. Той бе включен като допълнителна точка в днешния дневен ред по предложение на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, след обсъждане на председателски съвет.

Със "за" гласуваха 132 народни представители (ПБ), трима от ДПС, и "Демократична България". Против бяха 21 - ГЕРБ-СДС. Един депутат от ДПС се въздържа. В гласуването не участваха "Продължаваме промяната" и "Възраждане".

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